Блокировка пенсий: кому из украинцев грозит остаться без выплат

Деньги / иллюстративное фото

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Часть украинских пенсионеров может остаться без выплат. Их могут внезапно приостановить по незаметным на первый взгляд причинам, поэтому пенсионерам важно заранее знать об одном обязательном условии, чтобы не остаться без денег.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

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Кто рискует остаться без выплат

По данным Пенсионного фонда Украины(ПФУ), в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года, отдельные требования относительно продолжения выплат установлены для двух категорий пенсионеров:

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тех, кто временно проживает за пределами Украины;

тех, кто проживает на временно оккупированных территориях Украины.

Этим категориям граждан необходимо ежегодно подтверждать свою личность до 31 декабря, поскольку без этой процедуры начисление средств им будет приостановлено уже с 1 января следующего года. Впрочем, из этого правила есть исключение. Ежегодная проверка не требуется тем, кто выехал из временно оккупированных регионов на подконтрольную Украине территорию и официально сообщил Пенсионному фонду о переезде и переводе выплат.

Для тех, кто по-прежнему находится в зоне оккупации, действуют особые правила. Если человек, находящийся там, в течение полугода вообще не тратил деньги со своего банковского счета и за это время не прошел идентификацию, пенсионные выплаты ему также могут приостановить.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионерам вовсе не обязательно ехать в Украину для подтверждения личности, ведь они могут воспользоваться несколькими удобными вариантами.

Можно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или отделение уполномоченного банка с паспортом. Если же нет возможности лично посетить центр, проверку легко пройти дистанционно во время видеозвонка со специалистом ПФУ или самостоятельно авторизоваться на электронном портале фонда через «Дія.Подпись» и воспользоваться соответствующей услугой.

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Для тех, кто сейчас проживает за рубежом, есть возможность обратиться в украинское консульство или посольство, получить там справку, подтверждающую факт жизни человека, и отправить её в Пенсионный фонд вместе с соответствующим заявлением.

Для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда, действует требование уведомить ПФУ о том, что они не получают никаких выплат от Российской Федерации.

По словам юриста Людмилы Ткачук, вся эта процедура необходима лишь для того, чтобы убедиться, что пенсия поступает именно её настоящему владельцу.

«Физическая идентификация получателей пенсий и страховых выплат — это процедура, при которой человека лично проверяют по официальным документам (паспорт, идентификационный код и т. п.), чтобы подтвердить, что она жива и именно она лично получает причитающиеся ей средства», — пояснила специалист.

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Пенсия в Украине — последние новости

В октябре 2026 года украинцы с инвалидностью могут лишиться пенсиииз-за пропущенного медосмотра, недостаточного стажа или отсутствия необходимой справки. В ПФУ напомнили, что с 2025 года оценку проводят экспертные группы, пенсию назначают только на срок инвалидности, а в случае неявки выплату приостанавливают с первого числа следующего месяца.

Стоит отметить, чтопенсия не перечисляется на новую карту автоматически— пенсионер должен самостоятельно предоставить новые реквизиты (IBAN) в Пенсионный фонд онлайн или в сервисном центре. Менять банк можно неограниченное количество раз, а по желанию выплаты можно перевести с карты в почтовое отделение или наоборот.

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