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Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Хмельниччину: повреждено предприятие и церковь

В результате ночной российской атаки на Хмельницкую область повреждены предприятие и храм в Шепетовском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Хмельницкую область . Под ударом оказалось одно из предприятий региона. Кроме того, в результате обстрела повреждена церковь в Шепетовском районе.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

По его словам, российские войска атаковали одно из предприятий области. На месте работают все необходимые службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Впоследствии глава ОВА сообщил о повреждении церкви в Шепетовском районе.

В результате российской атаки пострадали фасад храма, окна и колокольня.

«У русских извергов нет ничего святого», — прокомментировал последствия обстрела Тюрин.

Информации о погибших или травмированных в результате повреждения храма пока не поступало.

На момент сообщения в области продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА призвал жителей региона оставаться в укрытиях или других безопасных местах до официального отбоя.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее российская атака на Хмельницкий унесла две жизни: какие последствия удара

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