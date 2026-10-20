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Россияне атаковали Хмельниччину: повреждено предприятие и церковь
В результате ночной российской атаки на Хмельницкую область повреждены предприятие и храм в Шепетовском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В ночь на 20 октября российские войска атаковали Хмельницкую область . Под ударом оказалось одно из предприятий региона. Кроме того, в результате обстрела повреждена церковь в Шепетовском районе.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .
По его словам, российские войска атаковали одно из предприятий области. На месте работают все необходимые службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Впоследствии глава ОВА сообщил о повреждении церкви в Шепетовском районе.
В результате российской атаки пострадали фасад храма, окна и колокольня.
«У русских извергов нет ничего святого», — прокомментировал последствия обстрела Тюрин.
Информации о погибших или травмированных в результате повреждения храма пока не поступало.
На момент сообщения в области продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА призвал жителей региона оставаться в укрытиях или других безопасных местах до официального отбоя.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее российская атака на Хмельницкий унесла две жизни: какие последствия удара