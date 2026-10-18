Блокування пенсій: хто з українців ризикує залишитися без виплат

Гроші / фото ілюстративне

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Частина українських пенсіонерів може залишитися без виплат. Їх можуть раптово призупинити з непримітних на перший погляд причин, тому пенсіонерам важливо заздалегідь знати про одну обов’язкову умову, аби не залишитися без грошей.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Хто ризикує залишитися без виплат

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року, окремі вимоги щодо продовження виплат встановлені для двох категорій пенсіонерів:

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тих, хто тимчасово проживає за межами України;

тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях України.

Цим категоріям громадян потрібно щороку підтверджувати свою особу до 31 грудня, адже без цієї процедури нарахування коштів їм призупинять вже від 1 січня наступного року. Утім, із цього правила є виняток. Щорічна перевірка не потрібна тим, хто виїхав із тимчасово окупованих регіонів на підконтрольну Україні територію та офіційно повідомив Пенсійний фонд про переїзд і переведення виплат.

Окремі правила діють для тих, хто й надалі залишається в окупації. Якщо людина звідти протягом пів року зовсім не витрачала гроші зі свого банківського рахунку й за цей час не пройшла ідентифікацію, пенсійні виплати їй також можуть призупинити.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Їхати до України, щоб підтвердити особу, пенсіонерам зовсім не обов’язково, адже вони можуть скористатися кількома зручними варіантами.

Можна особисто завітати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду чи відділення уповноваженого банку з паспортом. Якщо ж здійснити особистий візит немає можливості, перевірку легко пройти дистанційно під час відеодзвінка із фахівцем ПФУ або ж самостійно авторизуватися на електронному порталі фонду через «Дія.Підпис» та скористатися відповідною послугою.

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Для тих, хто зараз мешкає за кордоном, є можливість звернутися до українського консульства чи посольства, отримати там довідку про посвідчення факту, що людина жива, та надіслати її до Пенсійного фонду разом із відповідною заявою.

Для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, діє вимога повідомити ПФУ про те, що вони не отримують жодних виплат від Російської Федерації.

За словами юристки Людмили Ткачук, уся ця процедура потрібна лише для того, щоб переконатися, що пенсія потрапляє саме до її справжнього власника.

«Фізична ідентифікація одержувачів пенсій та страхових виплат — це процедура, коли людину особисто перевіряють за офіційними документами (паспорт, ідентифікаційний код тощо), щоб підтвердити, що вона є живою і саме вона особисто отримує належні їй кошти», — пояснила фахівчиня.

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Пенсія в Україні — останні новини

У жовтні 2026 року українці з інвалідністю можуть втратити пенсію через пропущений медогляд, брак стажу або відсутність потрібної довідки. У ПФУ нагадали, що з 2025 року оцінювання проводять експертні команди, пенсію призначають лише на строк інвалідності, а за неявки виплату зупиняють з першого числа наступного місяця.

Варто зауважити, що пенсія не надходить на нову картку автоматично — пенсіонер має самостійно передати нові реквізити (IBAN) до Пенсійного фонду онлайн або в сервісному центрі. Змінювати банк можна необмежену кількість разів, а за бажанням виплати дозволено перевести з картки на поштове відділення або навпаки.

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