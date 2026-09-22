Декому з українців можуть виплатити лише 25% пенсії: кого стосується обмеження

Гроші. / © Pexels

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В Україні є випадки, коли пенсіонери можуть отримувати на банківську картку лише частину нарахованої пенсії. Це не обов’язково помилка чи затримка банку: у певних випадках закон дозволяє спрямовувати частину виплати на оплату утримання людини в державному закладі.

Чому пенсіонеру можуть виплачувати лише 25% пенсії, повідомило видання «На пенсії».

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У Пенсійному фонді повідомляють: якщо пенсіонер постійно проживає у державній установі і перебуває на повному державному утриманні, то отримує 25% призначеної пенсії. Решту коштів можуть спрямовуватися закладу, де людина проживає.

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Водночас, якщо пенсія перевищує фактичну вартість утримання людини в інтернаті, пансіонаті чи іншій установі, пенсіонеру виплачують різницю між розміром виплат і витратами на утримання. При цьому сума, яку громадян отримує особисто, у будь-якому разі не може бути меншою за 25% пенсії.

Розмір виплати визначають з урахуванням офіційної довідки про вартість утримання людини у відповідному закладі.

Зазначається, що для пенсіонерів, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, діють окремі правила. Сам пенсіонер отримує 25% виплат, а його утриманцям можуть виплачувати до 50% загального розміру пенсії. Якщо утриманців двоє або більше, ця сума розподіляється між ними порівну.

Кого обмеження не стосуються

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Деякі категорії громадян отримують пенсію за іншими правилами. Зокрема, йдеться про тих, хто має особливі заслуги перед Україною. У такому випадку українцям пенсію виплачують у повному розмірі.

Також 100% пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують діти-сироти, які перебувають на повному державному забезпеченні. Іншим дітям у таких установах виплачують 50% пенсії, а решта коштів може перераховуватися закладу.

Якщо пенсіонер тимчасово залишає установу через відпустку або перебуває на лікуванні в лікарні, за цей період пенсію виплачують у повному розмірі.

Кошти, які пенсіонер не отримує безпосередньо, не зникають. За його особистою заявою відповідну частину пенсії перераховують на рахунок установи, де він перебуває.

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У певних випадках можуть в українців забрати 50% виплати. Йдеться про примусові відрахування, якщо є відповідне судове рішення або постанова. Зокрема, таке утримання застосовується при виплаті аліментів чи відшкодування збитків через розкрадання майна.

Водночас для пенсіонерів-ВПО скасовують одну з найпроблемніших довідок - скасовується вимога підтверджувати, що такий громадянин не отримує пенсію від російської держави. Раніше таке підтвердження було однією з умов, пов’язаних із продовженням виплат для окремих категорій пенсіонерів.

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