Блекаут може паралізувати громади за добу: Шуляк назвала критичні цифри

Пункт незламності (ілюстративне фото) / © Getty Images

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Майже третина українських громад і кожне друге велике місто не зможуть забезпечити навіть базові критичні послуги протягом доби цієї зими у разі блекаутів.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, пише «РБК-Україна».

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Наразі резервними джерелами живлення в середньому забезпечено 67% критичних об’єктів. Водночас понад 72 години автономної роботи за всіма дев’ятьма базовими послугами одночасно здатні забезпечити лише 4% громад.

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Ситуацію ускладнює нестача пального. У 78% громад немає достатніх запасів, а паливо для генераторів і котелень залишається найпоширенішою потребою місцевої влади — на нього припадає 48% усіх запитів.

За словами Шуляк, передусім необхідно провести аудит потужності наявних генераторів і порівняти її з реальним навантаженням на об’єкти.

«Передусім необхідно провести аудит потужності наявних генераторів проти реального навантаження об'єктів, впровадити протоколи черговості навантаження і окремо зосередитися на водоканалах та насосних станціях», — зазначила вона.

Як пропонують вирішити проблему з пальним

Для уникнення кризи пропонується заздалегідь створювати обласні резерви пального та визначити чіткі пріоритети його постачання. Насамперед паливо має надходити до лікарень, водоканалів і шкільних котелень.

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Також громадам рекомендують укладати меморандуми з місцевими паливними компаніями, у яких заздалегідь фіксуватимуть обсяги, ціни та умови постачання під час блекаутів.

«Такі меморандуми можуть фіксувати, куди і яким громадам постачати паливо в разі блекауту, за якою ціною і на яких умовах, і компанії наперед розумітимуть свою роль у кризовій ситуації», — пояснила Шуляк.

Частину резервуарів для зберігання пального пропонують отримати за кошт донорів. Невеликі сільські громади також можуть об’єднувати свої запаси під координацією обласних військових адміністрацій.

Не всі громади знають кількість мешканців вразливих категорій

Ще однією проблемою залишається відсутність точних даних про людей, які потребуватимуть допомоги під час тривалих відключень.

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За результатами опитування, 34% громад не знають точної кількості вразливих мешканців, яких вони не зможуть підтримати самостійно. Основною причиною називають відсутність єдиного місцевого реєстру.

За словами Шуляк, такий реєстр має бути пов’язаний із конкретним планом дій — від евакуації до доставлення води та ліків.

Дані отримали під час опитування «Готовність громад до зими 2026/27», яке від 1 до 11 вересня проводив аналітичний центр We Build Ukraine.

В опитуванні анонімно взяли участь 145 громад із 24 областей України та Києва. Найбільшу частку респондентів становили громади з центру країни — 46%, прифронтових територій — 32%, західних областей — 22%.

Нагадаємо, у Зеленського вважають, що майбутня зима в Україні буде важкою через ймовірні атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури. Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав громадян не зволікати й подбати про автономне енергозабезпечення своїх осель вже зараз, поки на ринку немає ажіотажу.

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