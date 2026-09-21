Зеленський розповів, як США можуть послабити Росію: що пропонує

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський переконаний, що США повинні посилити економічний тиск на Росію та використати всі наявні можливості, аби максимально обмежити її здатність продовжувати війну.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу CBC News.

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«Я думаю, що вони мають це зробити, передусім, не тільки заради нас», — заявив президент.

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Президент пояснив, що запровадження жорсткіших санкцій варто розглядати як прояв поваги до самих американців, які від перших днів повномасштабного вторгнення послідовно підтримують Україну та демократичні цінності.

За словами глави держави, Вашингтон має достатньо важелів впливу, щоб перекрити для Росії низку важливих напрямів і суттєво послабити її потенціал на фронті.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна продовжує вести активний діалог зі США, і американська сторона вже робить певні кроки для економічного стримування Москви.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очікує «гарного прогресу» від майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

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Раніше стало відомо, що президенти України та США домовилися провести особисту зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Переговори мають відбутися 22 вересня.

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