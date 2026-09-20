Трамп просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ: ЗМІ розкрили, до чого тут дизель

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову 20 вересня, після якої домовилися зустрітися цього тижня у Нью-Йорку. За словами джерела, знайомого з розмовою, Трамп кілька разів закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, оскільки вони впливають на світові ціни на дизель.

Про це повідомляє Axios.

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Чому Трампа турбують удари по російських НПЗ

За інформацією співрозмовника видання, під час телефонної розмови слово «дизель» неодноразово згадувалося у контексті українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Трамп пов’язує скорочення роботи російських НПЗ із дефіцитом пального та зростанням цін на дизель на світовому ринку.

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Йдеться про особливо чутливий момент для глобального енергетичного ринку. Росія є одним із великих експортерів дизельного пального, тому зменшення її переробних потужностей може впливати не лише на внутрішній російський ринок, а й на міжнародну пропозицію.

Як зазначає Reuters, у вересні через удари безпілотників роботу скоротили або зупинили шість великих російських НПЗ, які разом забезпечують близько половини виробництва дизеля в країні. На тлі цього Москва обмежила експорт пального, а скорочення поставок посилило тиск на світовий ринок.

Україна продовжує бити по російській енергетиці

Удари по російських нафтопереробних підприємствах є частиною української кампанії далекобійних ударів. Київ розглядає такі об’єкти як елемент російської воєнної інфраструктури, оскільки переробка нафти забезпечує армію паливом і має значення для функціонування російської економіки.

Саме тому питання припинення таких ударів має не лише економічний, а й воєнний вимір. Будь-яка домовленість про взаємне зниження інтенсивності атак мала б стосуватися не тільки українських ударів по російській енергетиці, а й російських атак на українську інфраструктуру.

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Водночас переговорний процес між Москвою та Києвом поки не привів до конкретної домовленості про деескалацію. За даними журналістів, українська сторона заявляє про готовність робити серйозні кроки заради такого рішення.

Про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Нью-Йорку

Наступним етапом має стати особиста зустріч президентів у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За інформацією видання, її очікують у вівторок.

Зеленський після розмови заявив, що сторони обговорили багато питань, а зустріч може мати важливе значення для дипломатичного процесу. Український президент також повідомив про готовність Києва працювати над деескалацією.

Паралельно американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують контакти з українською та російською сторонами. За словами українського переговорника Рустема Умєрова, кількість спірних питань у переговорах скоротилася до одного-двох ключових пунктів, хоча остаточної домовленості щодо них поки немає.

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Що відбувається з цінами на дизель

Вплив українських ударів на російські НПЗ відбувається на тлі ширшої нестабільності світового ринку пального. Скорочення російського експорту збігається з іншими перебоями у глобальних поставках, тому ціни залежать одразу від кількох факторів.

Для споживачів дизель особливо важливий, оскільки ним користуються вантажні перевізники, сільськогосподарська техніка та промисловість. Тому тривалий дефіцит цього виду пального може позначатися не лише на вартості заправки автомобілів, а й на витратах на перевезення та доставку товарів.

За даними Reuters, американська ціна дизеля в останні дні перевищила 6 доларів за галон. На європейському ринку також фіксують дуже високі ціни через скорочення поставок російського дизеля та інші перебої з постачанням.

Зустріч Трампа і Зеленського — останні новини

Одним із ключових питань майбутніх домовленостей залишається захист української критичної інфраструктури. Для Києва будь-яке зниження інтенсивності ударів має розглядатися не окремо, а в ширшому контексті безпеки — з урахуванням атак Росії по енергетичних об’єктах та інших цивільних цілях.

Володимир Зеленський після розмови з Трампом заявив, що Україна та США працюють над ідеями щодо деескалації, а також над питаннями енергетичної та продовольчої безпеки і захисту цивільного населення. Тому одним із практичних завдань переговорів може стати пошук механізму, за якого домовленості про зниження атак не створюватимуть для України додаткових ризиків.

Напередодні зустрічі сторони вже обговорювали можливі кроки для припинення бойових дій. Для Києва мирний трек є пріоритетом номер один, однак водночас Україна наполягає на питаннях безпеки та захисту населення.

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