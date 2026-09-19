"ШІ-цар" і Сили штучного інтелекту: як Трамп планує змінити армію США і до чого тут Китай

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 19 вересня заявив про створення Сил штучного інтелекту та майбутнє призначення людини, яка керуватиме цим напрямом. За його словами, ШІ є новою промисловою революцією, а США мають зберегти перевагу над Китаєм.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

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Що задумав Трамп

Трамп порівняв майбутні Сили ШІ з Космічними силами США, створеними під час його першої каденції. Водночас президент не розкрив, скільки людей увійде до нової структури, кому вона підпорядковуватиметься та які саме матиме повноваження.

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Як повідомляє Reuters, Трамп також збирається призначити нового радника з питань штучного інтелекту — так званого «ШІ-царя». За даними агентства, конкретних деталей щодо формату роботи AI Force президент поки не оприлюднив.

Трамп водночас запевнив, що його адміністрація не збирається стримувати розвиток індустрії. За його словами, влада має підтримувати сектор, а можливі зловживання контролювати за допомогою вже наявних кримінальних і цивільних механізмів.

ШІ має стати новою промисловою революцією

Президент США заявив, що штучний інтелект у майбутньому може становити до 25% американського ВВП. Він також наголосив, що Сполучені Штати вже випереджають Китай та інші країни й мають намір утримати цю перевагу.

Як уточнює Investing.com, Трамп пов’язує створення AI Force із підтримкою стрімкого розвитку технологічної галузі та одночасним наглядом за нею.

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Саме конкуренція з Китаєм є одним із головних факторів американської політики у сфері ШІ. Йдеться не лише про розвиток моделей штучного інтелекту, а й про обчислювальні потужності, сучасні чипи та технології, які можуть мати військове застосування.

Чому Трамп згадав Космічні сили

Порівняння із Космічними силами має конкретне підґрунтя. За першої каденції Трампа США створили новий вид збройних сил, який мав зосередитися на військових операціях і можливостях країни в космосі.

На сайті U.S. Space Force зазначають, що Космічні сили офіційно стали окремим видом американських збройних сил 20 грудня 2019 року.

Водночас із заяви Трампа не випливає, що AI Force стане новим видом американських збройних сил. Поки що президент говорить про структуру, яка займатиметься штучним інтелектом, тоді як її остаточний статус і функції ще не деталізовані.

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США не хочуть пригальмовувати ШІ

Оголошення Трампа пролунало в момент, коли в США посилилися суперечки навколо безпеки штучного інтелекту. Частина представників технологічної індустрії закликає сповільнити розвиток найпотужніших систем, побоюючись, що можливості ШІ можуть розвиватися швидше, ніж механізми контролю.

Financial Times пише, що побоювання щодо швидкого розвитку ШІ посилилися після повідомлень про нові інциденти за участю штучного інтелекту та закликів відомих представників галузі до більшої уваги до безпеки.

При цьому Трамп виступає проти суттєвого уповільнення галузі. Для його адміністрації розвиток ШІ залишається пов’язаним із економічним зростанням США та прагненням не поступитися Китаю.

ШІ та глобальна гонка — останні новини

Штучний інтелект уже перестав бути лише технологічною гонкою між компаніями. США та Китай змагаються за перевагу у створенні найпотужніших моделей, доступі до передових чипів і військовому застосуванні ШІ, тому навіть заклики сповільнити розвиток технології у Вашингтоні сприймають крізь призму ризику втратити позиції перед Пекіном. Гонка ШІ між США та Китаєм може змінити баланс сил, адже розрив між можливостями двох країн у цій сфері скорочується.

Водночас дедалі гостріше постає питання людського контролю над системами, які працюють із величезними масивами даних і можуть використовуватися у військовій сфері. Чим складнішими стають такі технології, тим менше часу може залишатися людям на перевірку інформації перед ухваленням критичного рішення.

Показовий випадок стався під час аналізу даних американськими військовими: система штучного інтелекту створила неправдивий розвідувальний висновок про китайське судно, яке нібито перевозило компоненти ядерної зброї. Через помилковий звіт ШІ американські військові ледь не атакували китайське судно, після чого готувалася операція з його перехоплення.

ШІ використали для поєднання розвідувальних даних із відкритих джерел та секретної інформації, а потім за його допомогою оформили стандартний звіт. Помилку виявили лише безпосередньо перед початком операції, хоча військові літаки вже перебували в повітрі, а бійці готувалися піднятися на борт судна.

Цей випадок особливо гостро показує проблему, про яку говорять прихильники суворішого контролю над ШІ: технологія може пришвидшити аналіз інформації, але водночас помилка алгоритму у військовій сфері здатна мати набагато серйозніші наслідки.

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