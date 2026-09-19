Ракети закінчуються: США попередили союзників про затримки постачання на роки

Війна в Ірані вичерпала запаси США: постачання ракет союзникам затримають на 5 років, під загрозою ППО України / © Getty Images

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Сполучені Штати офіційно поінформували своїх міжнародних союзників та партнерів про можливі затримки із запланованими постачаннями озброєнь аж на 5 років, оскільки вони відновлюють власні виснажені запаси боєприпасів.

Про це пише Bloomberg.

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За словами чиновників, багато європейських країн очікують, що поставки ключових засобів ракетної та протиповітряної оборони будуть відкладені через те, що американські військові вичерпали власний арсенал у війні з Іраном.

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Німеччина звернулася до США з проханням пришвидшити поставку крилатої ракети далекого радіуса дії Tomahawk та наземної пускової установки Typhon, але виснаження американських запасів цієї потужної зброї означає, що її виробник, Raytheon компанії RTX Corp., навряд чи виконає замовлення протягом наступних п’яти років.

Двоє інших чиновників заявили, що деякі східноєвропейські країни, які також залежать від американських систем озброєння, зіткнулися із затримками невдовзі після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого.

Рішення Пентагону надати пріоритет власним арсеналам також ускладнює спроби України домогтися від США надання їй більшої кількості ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони Patriot напередодні складної зими. Питання вкрай необхідної Україні протиповітряної оборони буде ключовою темою на засіданнях ООН наступного тижня в Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп на початку цього тижня заявив журналістам, що він веде переговори з Україною або щодо відправки їм «набагато менш складної версії» системи Patriot, або щодо надання європейцям ліцензій на виробництво цієї зброї.

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За оцінками, США використали в Ірані понад половину своїх найсучасніших варіантів ракет Patriot, третину своїх ракет Tomahawk та майже половину своїх високоточних ударних ракет і ракет-перехоплювачів термінальної висотної оборони (THAAD). Бюджетне управління Конгресу заявило, що з червня 2025 року США, ймовірно, використали до двох третин свого арсеналу ракет-перехоплювачів протиракетної оборони.

За перші кілька місяців війни в Ірані американські військові випустили так багато боєприпасів по іранських цілях, що це «призвело до дефіциту стратегічних запасів та виявило вузькі місця промислових баз для поповнення запасів боєприпасів», — визнали офіційні особи Пентагону своєму генеральному інспектору.

Як йдеться у звіті наглядового органу, опублікованому цього тижня, зараз чиновники США працюють над створенням запасів критично важливих компонентів та окремих боєприпасів, а також над оптимізацією термінів виробництва.

Американські оборонні фірми нарощують виробництво, а Lockheed Martin Corp працює над збільшенням річної потужності з приблизно 600 до 2000 найсучасніших ракетних сегментів PAC-3, або ж Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

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Дефіцит запасів впливає не лише на США та Європу. У квітні США повідомили Японії, що поставки ракетних комплексів «Томагавк» будуть затримані на цілих два роки. Саудівська Аравія також закликала союзників, включаючи США, надати військову підтримку для протидії атакам хуситів у Ємені. Вашингтон не повідомив, чи надасть він додаткову допомогу.

Тим не менш, за словами джерел, США продовжують постачати Україні зброю, придбану європейськими союзниками, через ініціативи НАТО та Європейського Союзу.

Головне занепокоєння Європи полягає в тому, що США припинять надавати Україні підтримку на полі бою.

Європейські лідери планують лобіювати Трампа щодо надання Україні більшої кількості ракет «Петріот» наступного тижня, коли світові лідери відвідають засідання Організації Об’єднаних Націй. Чиновники ЄС також сподіваються змусити США надати європейським країнам ліцензії на створення власних ракет «Петріот», які згодом можуть бути надані Києву.

Раніше посол США при НАТО відповів, чому Україні не можуть швидко дати більше ракет Patriot.

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