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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
2 хв

Зірка «Сватів» Тишкевич похизувалася округлим животиком у стразах та здивувала відвертим зізнанням

Акторка показала, як відсвяткувала 32-річчя в обіймах чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич у день свого 32-річчя показала ніжні фото з чоловіком Валентином Томусяком та розповіла, чому цей рік вважає особливим.

Свій день народження артистка зустріла в обіймах коханого. Для святкової фотосесії Катерина обрала затишну піжаму. Особливу увагу привернув її округлий животик, прикрашений стразами. Тишкевич не приховує вагітність і зворушливо говорить про майбутнє материнство. Цей період вона називає одним із найважливіших у своєму житті. А поруч із нею на світлинах — чоловік, із яким вона разом уже 12 років.

«Цього року я перевершила саму себе, бо зустрічаю свій новий рік у момент, коли всередині мене впевнено бʼються цілих два серця, спроможних випромінювати ту саму безумовну любов. 32-й рік вважаю суперуспішним і закриваю його як один із найважливіших у своєму житті. Бо саме в цьому віці наш син обрав нас своїми батьками», — поділилася акторка.

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тишкевич зізналася, що останні роки оцінює власне життя передусім за кількістю любові в ньому. Вона говорить про почуття до чоловіка, рідних, друзів, професії та самого життя. Водночас вагітність стала для неї особливою точкою відліку — тепер їхня з Томусяком родина готується до появи сина.

«Ще більш ніжно й глибоко зараз відчуваю і свій шлюб. Кількість неймовірних якостей мого чоловіка не перестає вражати мене навіть після цих 12 років разом. Я й досі постійно відкриваю, за який саме скарб молода й гаряча я колись дуже мудро, хоч і абсолютно інтуїтивно, вийшла заміж. Кохаю тебе. І нас», — написала Катерина.

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також подякувала батькам за подароване їй життя. Її святкові кадри з Томусяком вийшли особливо ніжними: подружжя позує в обіймах, а майбутня мама не приховує щасливих емоцій.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Сватів» Катерина Тишкевич розповіла про сварки з коханим під час вагітності.

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