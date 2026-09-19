РФ вдарила по ТЦ у великому місті: на місці пожежа, перші деталі (відео)

РФ вдарила по торговому центру в Дніпрі увечері 19 вересня / © Дніпропетровська ОВА

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Сьогодні надвечір, 19 вересня, російські війська вкотре завдали удару по місту Дніпро.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог знову атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа», — зазначив він.

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Як додав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, ворог атакував один із торгових центрів Дніпра.

«Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа. Росія діє за своєю звичною тактикою — б’є по бізнесу та підприємствах», — зазначив Лукашук.

Згодом в ОВА уточнили, що двоє людей дістали поранення через атаку росіян на Дніпро.

Удар по ТЦ Дніпра (3 фото) © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА

Тим часом, у соцмережах місцеві пабліки ширять шокувальні відео перших хвилин після удару, де видно, як горить торговий центр.

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Пабліки пишуть, що цей ТЦ у Дніпрі майже повністю знищено внаслідок удару.

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Нагадаємо, сьогодні РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом. Внаслідок атаки є «прильоти» та поранені люди.

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