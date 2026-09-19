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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2190
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1 хв

РФ вдарила по ТЦ у великому місті: на місці пожежа, перші деталі (відео)

Росіяни вдарили по торговому центру в Дніпрі: у місті спалахнула пожежа, соцмережі публікують шокувальні відео перших хвилин після атаки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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РФ вдарила по торговому центру в Дніпрі увечері 19 вересня

РФ вдарила по торговому центру в Дніпрі увечері 19 вересня / © Дніпропетровська ОВА

Сьогодні надвечір, 19 вересня, російські війська вкотре завдали удару по місту Дніпро.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог знову атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа», — зазначив він.

Як додав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, ворог атакував один із торгових центрів Дніпра.

«Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа. Росія діє за своєю звичною тактикою — б’є по бізнесу та підприємствах», — зазначив Лукашук.

Згодом в ОВА уточнили, що двоє людей дістали поранення через атаку росіян на Дніпро.

Удар по ТЦ Дніпра (3 фото)

Удар по ТЦ Дніпра_3 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по ТЦ Дніпра_2 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Удар по ТЦ Дніпра_1 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Тим часом, у соцмережах місцеві пабліки ширять шокувальні відео перших хвилин після удару, де видно, як горить торговий центр.

Пабліки пишуть, що цей ТЦ у Дніпрі майже повністю знищено внаслідок удару.

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ у Дніпрі. Фото t.me/oko_ua

Нагадаємо, сьогодні РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом. Внаслідок атаки є «прильоти» та поранені люди.

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