Уламок дрона впав на кухню у Дніпрі: що сталося з людьми у квартирі

Уламок дрона впав на будинок у Дніпрі / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

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У Дніпрі після збиття ворожого безпілотника частина його двигуна впала на житловий будинок у районі «Золоті Ключі». Уламки пробили дах і потрапили просто до кухні.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Внаслідок падіння частини дрона в даху будинку утворилася велика діра, а приміщення засипало уламками. На щастя, мешканці будинку не постраждали.

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Уламок дрона впав на будинок у Дніпрі / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

Атаки РФ на Дніпро — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область. За даними очільника ОВА Олександра Ганжі, під ударами опинилися чотири райони — ворог застосовував ракети, авіабомби, безпілотники та артилерію. Сили ППО збили над областю 11 ворожих БпЛА.

У Дніпрі внаслідок нічної атаки було пошкоджене промислове підприємство, де спалахнула пожежа. Вранці російські війська повторно вдарили по тому самому об’єкту. Інформацію про можливих постраждалих після повторної атаки уточнюють.

Крім того, вранці 12 вересня стало відомо про смерть 61-річного чоловіка, який дістав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Дніпро 11 вересня. Медики понад 12 годин боролися за його життя.

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