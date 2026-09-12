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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вгатили дронами по п’яти районах Київщини — є жертви та руйнування

Найскладніша ситуація, за даними місцевої влади, в Обухівському районі. На місцях влучань працюють рятувальники та медики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами / © Associated Press

Росіяни продовжують тероризувати Київську область ударними дронами. За останню добу одна людина загинула та троє постраждали. Серед постраждалих — дитина.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

«У чоловіка — травми, він госпіталізований до лікарні. Жінка та дитина отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога їм була надана на місці», — зазначив він.

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об’єктів, серед них 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, лінія електропередачі.

«Найбільше пошкоджень — в Обухівському районі, де пошкоджено 6 об’єктів, зокрема чотири приватні домоволодіння. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, фіксують наслідки та допомагають людям», — додав він.

Атака по Україні 12 серпня— останні новини

РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Щонайменше одна людина загинула. Є зниклий безвісти і травмовані.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

Росіяни атакували Україну ракетами та 129 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них — реактивні), S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами Пародія, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Основним напрямком російського удару вночі була Одеська область.

Для удару окупанти застосували наступні ракети:

  • балістичні ракети Іскандер-М/KN-23

  • 8 крилатих ракет морського базування Калібр

  • 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69

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