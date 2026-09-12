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Ракетні обстріли України, Путін погрожує Європі війною: головні новини ночі 12 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 вересня 2026 року:
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Удар балістикою по підприємству в Кривому Розі: є загиблий — ОВА Читати далі –>
Путін пригрозив Європі війною: що диктатор заявив про введення військ в Україну Читати далі –>
Нічна атака балістикою: Росія вдарила одразу по двох містах України Читати далі –>
Двоє загиблих після нічної атаки: Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя (фото) Читати далі –>
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