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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1404
Час на прочитання
1 хв

Ракетні обстріли України, Путін погрожує Європі війною: головні новини ночі 12 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракетний удар по Україні

Ракетний удар по Україні / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 вересня 2026 року:

  • «Калібри», балістика і «Бандеролі»: Росія зранку атакувала південь України Читати далі –>

  • Удар балістикою по підприємству в Кривому Розі: є загиблий — ОВА Читати далі –>

  • Путін пригрозив Європі війною: що диктатор заявив про введення військ в Україну Читати далі –>

  • Нічна атака балістикою: Росія вдарила одразу по двох містах України Читати далі –>

  • Двоє загиблих після нічної атаки: Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя (фото) Читати далі –>

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