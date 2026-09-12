Путін пригрозив Європі війною: що диктатор заявив про введення військ в Україну

Диктатор Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін заявив, що можливе розгортання європейського військового контингенту на території України нібито означатиме початок війни між Європою та Росією.

Про це повідомляють російські так звані «ЗМІ».

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«До чого вони зараз підштовхують свої народи, свої країни? До війни з Російською Федерацією? Зараз вони говорять про те, що вони думають про те, як би ввести війська на територію України. Це означає війну з Росією», — сказав він.

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Путін також заявив, що Росія «не збирається погрожувати країнам Європи», оскільки, за його словами, немає «підстав для конфлікту».

«Усе було вирішено за підсумками Другої світової війни», — заявив диктатор.

Крім того, Путін назвав проблемою глобального Заходу те, що після розпаду СРСР його країни нібито відчули себе на вершині впливу та вирішили, що можуть дозволяти собі будь-які дії. На його думку, помилки Заходу при цьому накопичуються, «як сніговий ком».

Говорячи про сферу безпеки, Путін заявив, що Захід нібито намагався чинити тиск на Росію. За його версією, спочатку це відбувалося через підтримку сепаратизму на Кавказі, а згодом — через українську владу, яку він вкотре назвав «неонацистським режимом».

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Заява Путіна пролунала на тлі активізації «Коаліції охочих» — об’єднання близько 35 країн, переважно європейських, які координують підтримку України.

За результатами зустрічі коаліції в Парижі 4 вересня, 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Серед можливих заходів розглядається і розгортання військового контингенту на території України.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін дав наказ захопити весь Донбас до кінця року.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп розповів, що мав розмову з диктатором Путіним, та оцінив шанси домовитися щодо України.

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