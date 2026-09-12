Війна у космосі: США можуть не вистояти проти РФ та Китаю

Китай і Росія активно розвивають і тестують супутники-інспектори / © Associated Press

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Оборонно-промисловий комплекс США не зможе оперативно відновити космічну інфраструктуру у разі її знищення під час конфлікту з Росією чи Китаєм через критичний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру RAND, пише techradar.

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Основною перешкодою, за даними експертів, стає не відсутність технологій, а неможливість швидкого масштабування виробництва супутникових угруповань у стислий термін — від 12 до 24 місяців.

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Кадровий розрив та терміни підготовки

Проблема полягає в тому, що створення високоточних космічних систем потребує фахівців, підготовка яких займає до 15 років. Поточні темпи випуску інженерів не покривають навіть мирних потреб галузі, а про необхідність екстреного нарощування потужностей у воєнний час.

За даними RAND, щороку в секторі техніків та технологів відкривається близько 30 тисяч вакансій, проте дипломованих фахівців готують лише 11 тисяч.

У сфері складання ситуація ще гостріша: за щорічної потреби у 244 тисячах співробітників сертифікати отримують лише 13 тисяч осіб. Близько 5% від цього числа забирає космічна промисловість, що створює жорстку конкуренцію кожного фахівця.

Інфраструктурні та системні обмеження

Крім дефіциту людей, автори звіту виділяють низку адміністративних та структурних бар’єрів:

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Тривале очікування допуску до секретної роботи (security clearance), яка може тривати пів року та більше.

Обмежений пул цивільних експертів: 70% докторських ступенів з електротехніки та комп’ютерної інженерії у США належать іноземним громадянам, що закриває їм доступ до проектів національної безпеки.

Конкуренція за кадри з цивільним сектором розробки ІІ та аналітики даних.

Додаткове навантаження на галузь накладає нова транспортна політика Білого дому, що передбачає збільшення кількості запусків від поточних 200 до 1000 на рік до 2030 року. Це вимагатиме значного розширення наземної інфраструктури ще до початку можливого конфлікту.

Нагадаємо, Україна поступово нарощує кампанію ударів по російських об’єктах, пов’язаних із використанням космосу у військових цілях, і, за оцінками американських експертів, у цій «космічній» війні може випереджати Росію.

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