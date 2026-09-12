Тушковані курячі шлунки з овочами: бюджетний рецепт

Курячі шлунки промийте, очистьте від плівок і розріжте на 2–3 частини. Залийте холодною водою і варіть від моменту закипання 45 хвилин, знімаючи піну, потім злийте бульйон.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть часник, цибулю та моркву, обсмажте до м’якості, потім додайте болгарський перець, обсмажте ще три хвилини, після чого додайте помідори, курячі шлунки, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і влийте гарячу воду.