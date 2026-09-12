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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Тушковані курячі шлунки з овочами: бюджетний рецепт

Бюджетна, проста, але водночас дуже смачна страва — тушковані курячі шлунки з овочами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
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Тушковані курячі шлунки з овочами

Тушковані курячі шлунки з овочами / © Credits

Подавайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, рисом або макаронами.

Інгредієнти

курячі шлунки
700 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
болгарський перець
1 шт.
помідори
2 шт.
вода
100–150 мл
часник
2 зубчики
лавровий лист
1 шт.
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Курячі шлунки промийте, очистьте від плівок і розріжте на 2–3 частини. Залийте холодною водою і варіть від моменту закипання 45 хвилин, знімаючи піну, потім злийте бульйон.

  2. Цибулю, часник, моркву очистіть. Цибулю та часник наріжте кубиками, моркву — соломкою.

  3. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте на шматочки.

  4. Помідори наріжте кубиками.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть часник, цибулю та моркву, обсмажте до м’якості, потім додайте болгарський перець, обсмажте ще три хвилини, після чого додайте помідори, курячі шлунки, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і влийте гарячу воду.

  6. Накрийте кришкою і тушкуйте 40–50 хвилин до м’якості.

Поради:

  • Якщо вода википить, долийте гарячої води.

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