Яблучний пиріг на 100 ккал: простий рецепт десерту

Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

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На сторінці tak.smachno.tyt розповіли про рецепт яблучного пирога, який легко може стати фаворитом осіннього сезону. У ньому дуже багато тонко нарізаних яблук і зовсім небагато тіста, тому десерт виходить соковитим, ароматним і легким. А якщо хочеться експериментів, яблука можна поєднати з грушею чи гарбузом.

Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Інгредієнти яблука 1,2 кг яйця 2 шт. молоко 100 мл цукор 50–60 г вершкове масло 20 г борошно 110 г розпушувач 10 г цедра одного лимона лимонний сік 1 ст. л

Приготування

Духовку розігрійте до 190 °C. Яблука очистьте та наріжте чи натріть дуже тонкими скибочками, приблизно 1–2 мм. Для цього зручно використовувати шатківницю чи спеціальну сторону тертки. В окремій мисці змішайте яйця, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, лимонну цедру та сік. Додайте яблука та добре перемішайте. За бажанням частину яблук можна замінити грушею чи гарбузом. Форму для випікання застеліть пергаментом. Яблучну масу можна викладати шарами чи одразу перемішати все тісто з яблуками та перекласти у форму. Випікайте приблизно 45–50 хв, орієнтуйтеся на готовність пирога. Не поспішайте діставати його з форми та нарізати одразу після духовки. Пиріг має повністю охолонути, інакше він може втратити форму. Ще краще — поставити його на кілька годин у холодильник, щоб десерт добре стабілізувався.

Пиріг виходить насиченим, ніжним і не перевантаженим тістом, а можливість приготувати його без цукру робить рецепт ще універсальнішим.

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