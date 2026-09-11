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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Яблучний пиріг на 100 ккал: простий рецепт десерту

Багато яблук, мінімум тіста та всього близько 100 ккал на 100 г — цей ніжний пиріг готується швидко, а ще його можна адаптувати навіть для найменших поціновувачів десертів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
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Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

На сторінці tak.smachno.tyt розповіли про рецепт яблучного пирога, який легко може стати фаворитом осіннього сезону. У ньому дуже багато тонко нарізаних яблук і зовсім небагато тіста, тому десерт виходить соковитим, ароматним і легким. А якщо хочеться експериментів, яблука можна поєднати з грушею чи гарбузом.

Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Яблучний пиріг tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Інгредієнти

яблука
1,2 кг
яйця
2 шт.
молоко
100 мл
цукор
50–60 г
вершкове масло
20 г
борошно
110 г
розпушувач
10 г
цедра одного лимона
лимонний сік
1 ст. л

Приготування

  1. Духовку розігрійте до 190 °C.

  2. Яблука очистьте та наріжте чи натріть дуже тонкими скибочками, приблизно 1–2 мм. Для цього зручно використовувати шатківницю чи спеціальну сторону тертки.

  3. В окремій мисці змішайте яйця, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, лимонну цедру та сік.

  4. Додайте яблука та добре перемішайте.

  5. За бажанням частину яблук можна замінити грушею чи гарбузом.

  6. Форму для випікання застеліть пергаментом.

  7. Яблучну масу можна викладати шарами чи одразу перемішати все тісто з яблуками та перекласти у форму.

  8. Випікайте приблизно 45–50 хв, орієнтуйтеся на готовність пирога.

  9. Не поспішайте діставати його з форми та нарізати одразу після духовки. Пиріг має повністю охолонути, інакше він може втратити форму. Ще краще — поставити його на кілька годин у холодильник, щоб десерт добре стабілізувався.

Пиріг виходить насиченим, ніжним і не перевантаженим тістом, а можливість приготувати його без цукру робить рецепт ще універсальнішим.

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