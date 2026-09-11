Чому скриплять двері: чим змастити петлі, щоб вирішити проблему без майстра й дорогого ремонту

Чим змастити петлі дверей, щоб не скрипіли / © www.freepik.com/free-photo

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Скрип дверей може з’явитися навіть у новій квартирі, а з часом неприємний звук лише посилюється. Найчастіше причина дуже проста — у петлях виникає тертя через недостатню кількість мастила, накопичення пилу та бруду або появу іржі. На щастя, у більшості випадків викликати майстра не потрібно: проблему можна вирішити самостійно за кілька хвилин.

Чому починають скрипіти двері

Під час відкривання та закривання рухомі частини петлі труться одна об одну. Якщо мастило висохло або його недостатньо, метал починає рухатися з більшим опором, через що й виникає характерний скрип.

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Додатково проблему можуть посилювати пил, дрібне сміття та старе мастило, яке з часом змішується із забрудненнями. Іноді причина зовсім не в змащенні: скрип може супроводжуватися перекосом дверного полотна, ослабленням кріплень або пошкодженням самої петлі.

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Тому спочатку варто повільно відчинити й зачинити двері та визначити, яка саме петля видає звук.

Чим найкраще змастити дверні петлі

Один із найзручніших варіантів для домашніх дверей — силіконове мастило. Воно легко наноситься, зменшує тертя та підходить для легких механізмів, зокрема петель. Для металевих петель також можна використовувати біле літієве мастило — воно густіше і довше залишається на поверхні.

Для швидкого усунення скрипу можна скористатися проникаючим мастилом на кшталт WD-40. Воно добре проникає в механізм і допомагає усунути скрип, однак для тривалого змащування краще використовувати спеціалізоване силіконове або інше відповідне мастило.

А ось звичайну кухонну олію краще залишити як крайній тимчасовий варіант. Вона справді може на певний час прибрати звук, але згодом здатна залишати липкий шар, до якого прилипатиме пил.

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Як правильно змастити петлі за кілька хвилин

Спочатку витріть петлю сухою або злегка вологою ганчіркою, видаляючи пил і старий бруд. Потім нанесіть невелику кількість мастила безпосередньо на рухому частину петлі, особливо в місце, де проходить її металевий стрижень.

Після цього кілька разів повільно відкрийте та закрийте двері. Так мастило розподілиться всередині механізму. Надлишки обов’язково витріть ганчіркою, щоб на двері та навколишні поверхні не потрапляв масний засіб.

Якщо скрип не зник після першого оброблення, можна повторити процедуру. Коли ж двері не лише скриплять, а й почали погано зачинятися, чіпляються за підлогу або помітно просіли, проблема може бути вже не в мастилі. У такому випадку варто перевірити кріплення петель і стан самого механізму.

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