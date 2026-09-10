Які дрова горять найгірше / © www.freepik.com/free-photo

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Не всі дрова однаково добре підходять для печі, каміна чи твердопаливного котла. Одні породи горять довго, дають багато жару та майже не створюють проблем із димом, а інші швидко прогорають, утворюють багато диму та залишають чимало попелу. Тому ще до заготівлі варто знати, яку деревину краще не використовувати як основне паливо.

Які дрова вважають найгіршими

Тополя. Одним із найменш вдалих варіантів вважається тополя. Деревина легка, тому швидко згорає і не дає стільки тепла, як тверді породи. Її можна використовувати для розпалювання, але для тривалого опалення вона малоефективна.

Верба. Не надто вигідними є й вербові дрова. Вони мають невисоку щільність, швидко прогорають і дають порівняно мало жару. Особливо це помітно, якщо деревина недостатньо суха.

Осика. До деревини з невисокою теплотворністю також належить осика. Вона горить досить швидко, тому для підтримання тепла її потрібно більше. Водночас суха осика може бути корисною для очищення димоходу від сажі, але покладатися на неї як на основне паливо не варто.

Липа та вільха також не належать до найбільш жарких порід. Вони добре розпалюються, але відносно швидко згорають. Такі дрова можна використовувати в суміші з більш щільною деревиною.

Чому сирі дрова димлять

Найбільша помилка — оцінювати якість дров лише за породою. Навіть гарні дубові чи березові дрова погано горітимуть, якщо вони сирі.

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Волога деревина спочатку витрачає значну частину тепла на випаровування води. Через це температура горіння знижується, з’являється більше диму, а в димоході швидше накопичуються сажа та відкладення.

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Тому для опалення найкраще використовувати сухі, добре витримані дрова. Поліна мають бути розколотими та зберігатися під навісом із можливістю вентиляції.

Для тривалого опалення зазвичай вигідніше вибирати щільні породи — дуб, граб, ясен, клен. Вони горять довше й дають більше тепла, ніж легка деревина.

Водночас не варто робити висновок, що тополя, верба чи осика — абсолютно непридатні. Вони можуть бути корисними для розпалювання або як додаткова деревина. Головне — щоб дрова були сухими та призначеними для конкретного типу печі чи котла.

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