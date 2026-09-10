Цю помилку з яйцями роблять одразу після купівлі: де і як їх варто зберігати

Не викидайте коробку від яєць: чому вона потрібна / © pexels.com

Реклама

Після купівлі яєць їх часто хочеться одразу перекласти з непоказної картонної коробки до спеціального органайзера. Проте з погляду зберігання це не найкраще рішення. Оригінальне паковання потрібне не лише для транспортування продукту — воно допомагає захистити яйця вже в холодильнику.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Реклама

Картонна коробка частково ізолює яйця від продуктів, які лежать поруч. Це важливо через особливості шкаралупи: вона має пористу структуру і здатна пропускати сторонні запахи. Тому риба, цибуля, кімчі та інша їжа з вираженим ароматом — небажані «сусіди» для відкритих яєць.

Реклама

Є й інша перевага, яку легко недооцінити. Окремі заглиблення в коробці утримують кожне яйце на місці та захищають від ударів. Завдяки цьому зменшується ризик появи непомітних пошкоджень шкаралупи, зокрема під час руху продуктів у холодильнику. Паковання також стримує втрату вологи.

Чому органайзер не завжди кращий

Керамічні підставки та прозорі пластикові контейнери можуть мати охайніший вигляд, але часто залишають яйця повністю або частково відкритими. У такому разі вони менш захищені від запахів, втрати вологи та змін температури.

Разом із викинутою коробкою можна позбутися й корисної інформації про продукт. Саме на ній містяться маркування та дата, за якими простіше орієнтуватися щодо свіжості яєць.

Водночас зазначену на пакованні дату не варто сприймати як точну межу, після якої яйця автоматично стають небезпечними. Вона використовується як орієнтир для торгівлі та вказує на період найкращої якості продукту.

Реклама

Якщо коробка намокла, пошкодилася або її вже викинули, яйця радять не залишати у відкритій мисці. Альтернативою може стати контейнер із кришкою. На ньому варто записати дату придбання, щоб надалі було простіше контролювати термін зберігання.

Куди поставити яйця в холодильнику

Навіть спеціальне відділення на дверцятах — не найвдаліше місце. Під час кожного відкривання холодильника температура в цій зоні змінюється сильніше, ніж усередині камери. Постійні коливання з часом можуть прискорювати погіршення якості продукту.

Тому яйця краще залишити в коробці та поставити на внутрішню полицю — ближче до середини або задньої частини холодильника. Там температурний режим стабільніший.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткі рушники після прання не завжди означають, що тканина вже зносилася. Причиною можуть бути залишки засобів, які поступово накопичуються на бавовняних волокнах.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів