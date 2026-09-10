Ані Лорак із чоловіком / © instagram.com/theisaackey

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Чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак знайшов «винного» у війні в Україні і цинічно виправдав злочини Росії.

Обранець скандальної артистки — іспанець Ісаак Віджраку — взагалі-то є духовним наставником. Та, схоже, чоловік вирішив вдати з себе «політичного експерта». Зокрема, він видав «причини» війни в Україні і знайшов «винного». Спойлер: на його думку, це, звичайно ж, не Росія.

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Іспанець поділився роликом, який зроблений у найкращих традиціях пропаганди, і там відбілювали злочинне вторгнення росіян на українські землі. На думку чоловіка Ані Лорак, війна «почалась через США». Мовляв, після розпаду СРСР була підписана угода, що НАТО не повинно розширятися, однак США цей пункт “порушили”.

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Також обранець співачки-зрадниці видав, що у Росії не було територіальних амбіцій щодо українських земель. Щоправда, чомусь «духовний наставник» забувся згадати, про анексію Криму та початок війни на сході України, що сталося через загарбницькі дії РФ.

Чоловік Ані Лорак / © instagram.com/theisaackey

Врешті, 2022 року розпочалась повномасштабна війна, бо Росія, як говорить чоловік Лорак, «захищалась від НАТО». Ба більше, обранець співачки-зрадниці ще й видав, що можна було б укласти мирну угоду, війна б тоді закінчилась, але на українців “тиснуть США”. Утім тут він теж пропускає одну важливу деталь, що РФ може просто вивести війська, і на цьому війна закінчиться.

Звичайно, Ісаак Віджраку додав, що це лиш припущення, з якими не всі погоджуються. Однак він особисто підтримує ці тези, які, звичайно ж, зроблені в «кращому стилі» пропаганди. Ще іспанець додав, аби зрозуміти причини воєн, треба заглиблюватися в історію, але сам чогось цього не зробив.

Він не згадав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, а РФ, США та Велика Британія зобов’язалась не нападати, поважати незалежність та наявні кордони країни. Росія це порушила, коли вторглась на територію України. Також чомусь Ісаак Віджраку закрив очі на злочини окупантів, які жорстоко вбивали та грабували українців. Дії росіян у Бучі взагалі офіційно визнано геноцидом. Однак іспанцеві в Росії та духовному наставнику Ісаака Віджраку вочевидь здалося, що він краще знається на історії.

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Ані Лорак із чоловіком / © instagram.com/theisaackey

До речі, користувачі у коментарях під його дописом теж не стримувались. Ісаака Віджраку жорстко поставили на місце, нагадали про злочини Росії і що не США вторглись на територію України, а саме росіяни прийшли зі зброєю.

США не пішли до Бучі і не пішли вбивати дітей, жінок, тисячі цивільних. Росія бомбить щодня Київ!

Все російське військове керівництво добровільно вступило у війну, поставивши підпис на угоду про гроші! Українські чоловіки змушені йти, і насамперед вони захищають свою країну, а не гроші! Це величезна різниця!

Будьте об’єктивними, перш ніж просувати російську пропаганду.

Нагадаємо, нещодавно у співачки-зрадниці Ані Лорак виявили майно в Україні на мільйони доларів. У скандальної артистки знайшли й не одну квартиру.

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