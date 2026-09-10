Пенсія стала меншою після перерахунку: як законно повернути свої гроші

Пенсію зменшили після перерахунку

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Українські пенсіонери іноді стикаються із неприємною ситуацією: після чергового перерахунку сума щомісячних виплат раптово стає меншою. На перший погляд, Пенсійний фонд України не володіє повноваженнями щодо зменшення пенсії, проте є одна деталь, про яку потрібно знати.

Більше про це розповіла адвокатка Ольга Хомич для РБК-Україна.

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Чому зменшили пенсію після перерахунку: чи законно це

Базовий Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме його 42-га стаття, чітко регламентує порядок перерахунку виплат. Норма описує планову щорічну індексацію, а також коригування суми у разі набуття нового страхового стажу чи вищого заробітку вже після оформлення пенсії.

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Отже, йдеться лише про ті показники, які мають підвищувати підсумковий розмір пенсії.

«Механізму, який дозволяв би зменшити вже призначену пенсію, ця стаття не містить узагалі», — пояснює Ольга Хомич.

Стосовно військових пенсій держава прописала умови ще суворіше, відкинувши будь-які подвійні трактування. У статті 63 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби» зафіксовано: якщо процедура перерахунку дає меншу суму, за громадянином обов’язково залишається той розмір виплати, який йому встановили раніше.

Тобто, закони України захищають право громадян на вищу пенсію. Проте у цивільному пенсійному законодавстві чіткого прямого запобіжника від подібних дій немає, тож вирішальну роль відіграє позиція судів.

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«Право на пенсію в уже визначеному розмірі підлягає захисту як майновий інтерес особи, і не має значення, як ПФУ називає свою дію — перерахунком, уточненням чи приведенням у відповідність», — каже юристка.

Коли після перерахунку людині виплачують меншу пенсію, суд розцінює це не як законну процедуру, а як протиправний перегляд раніше призначених виплат.

Як скасувати невигідний перерахунок пенсії

У законі немає можливості для пенсіонера подати відмову чи не погодитися з проведеним перерахунком. Однак скасувати невигідну перераховану пенсію можна по-іншому.

«Є інший шлях: оскаржити конкретне рішення ПФУ, спершу можна скаргою до вищого управління фонду, а далі — в адміністративному суді, з вимогою повернути попередній розмір пенсії й виплатити різницю за весь період разом із компенсацією за затримку».

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У більшості подібних позовів судова система стає на бік громадян. Поодинокими винятками є випадки, коли урізання стало наслідком не застосування нової методики, а виправленням помилки чи викриттям фальсифікацій. Однак адвокатка наголошує, що це поодинокі випадки.

Доплати до пенсії: останні новини

Нагадаємо, у вересні 2026 року багатодітні матері в Україні, які виховали щонайменше п’ятьох дітей (зокрема, офіційно усиновлених) до шести років, можуть отримати доплати до пенсій за особливі заслуги.

Надбавка додається до пенсій за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн 2026 року, і залежить від кількості дітей.

Сума доплати становить від 35% прожиткового мінімуму — 908 грн за п’ятьох дітей до 40% — 1038 грн за десятьох і більше, збільшуючись на 1% за кожну наступну дитину.

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