Які квіти посадити восени, щоб милуватися пишним цвітінням клумби ранньою весною: поради експертів

Які квіти садити восени / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо хочеться, щоб клумба ожила одразу після зими, подбати про неї потрібно вже найближчим часом. Саме в цей період висаджують багато цибулинних рослин, які за зиму встигають укоренитися, а з настанням тепла швидко рушають у зростання. Фахівці радять не обмежуватися одним видом квітів. Поєднавши рослини з різними строками цвітіння, можна отримати клумбу, яка поступово змінюватиме вигляд від березня до травня.

Крокуси

Крокуси належать до одних із найперших квітів, які з’являються після зими. Вони мають привабливий вигляд, а для ефектної клумби краще садити по кілька цибулин.

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Крокуси люблять сонячні місця та добре дренований ґрунт. Їх висаджують восени, а навесні вони одними з перших додають клумбі яскравих фіолетових, білих або жовтих відтінків.

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Нарциси

Нарциси — один із найнадійніших варіантів для весняної клумби. Вони добре переносять зимівлю та можуть роками рости на одному місці за сприятливих умов.

Цибулини садять восени в родючий, але водопроникний ґрунт. Найкраще місце — сонячна ділянка або легка напівтінь. За рекомендаціями експертів, весняні цибулинні, зокрема нарциси, бажано садити до кінця вересня, хоча конкретні строки залежать від погоди та регіону.

Тюльпани

Без тюльпанів важко уявити пишну весняну клумбу. Їхня перевага — величезна кількість сортів із різними формами та кольорами квітів.

Цибулини висаджують восени, зазвичай у вересні–листопаді. Для пишного цвітіння важливо вибрати здорові, тверді цибулини без слідів гнилі та плісняви.

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Тюльпани краще ростуть на сонячному місці в ґрунті, який не затримує воду. Загальне правило для більшості цибулинних — садити їх на глибину приблизно утричі більшу за висоту самої цибулини.

Гіацинти

Якщо хочеться не лише красивої клумби, а й приємного аромату, варто посадити гіацинти. Їхні щільні суцвіття мають особливо привабливий вигляд, коли ростуть групами.

Гіацинти садять восени, бажано до настання стійких морозів, щоб рослини встигли добре вкоренитися. Їм потрібне сонячне місце та ґрунт із хорошим дренажем. Надлишок вологи для цибулин небезпечний, оскільки може спричинити загнивання.

Мускарі

Мускарі, або виноградний гіацинт, — чудовий варіант для нижнього ярусу клумби. Його невеликі сині або фіолетові суцвіття особливо гарно поєднуються з жовтими нарцисами та яскравими крокусами.

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Рослина невибаглива, любить сонце, але може рости під деревами та кущами. Головна умова — ґрунт не повинен постійно залишатися мокрим. З часом мускарі здатні самостійно розростатися, утворюючи цілі квіткові «килимки».

Проліски

Для раннього цвітіння варто залишити місце на клумбі для пролісків. Вони належать до тих рослин, які можуть зацвісти тоді, коли більшість саду ще тільки прокидається після зими.

Проліски добре садити невеликими групами під деревами або на ділянках із легкою напівтінню. Водночас із купівлею сухих цибулин є нюанси: деякі види краще приживаються, якщо їх висаджувати зеленими, після цвітіння, поки вони ще мають листя.

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