Від TikTok до кінотеатрів: чому молодь масово повертається до живих вражень / © Credits

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Ще зовсім нещодавно Голлівуд серйозно побоювався, що втратив ціле покоління глядачів. Здавалося, представники покоління зумерів остаточно оберуть маленькі екрани замість великих, короткі відео замість повнометражного кіно, цифровий світ замість фізичного, а самотнє споживання контенту замість спільного досвіду.

Але реальність виявилася цікавішою. Видання The New York Times звернуло увагу на несподіваний тренд: молоді люди знову хочуть бути разом.

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Від TikTok до кінотеатрів

Останнім часом успіх кількох фільмів неабияк здивував Голлівуд. Нові стрічки продемонстрували, що молодь готова не просто дивитися кіно, а масово виходити заради нього з дому.

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І це не поодинокий випадок, зумери стоять у чергах на концерти та комедійні шоу, створюють бігові клуби та ігрові спільноти, де онлайн-знайомства перетворюються на реальні дружні зв’язки. Навіть книжкові магазини переживають нове життя, бо люди повертаються до них не лише за книжками, а й за атмосферою місця, де можна зустрітися з іншими.

Тобто, після років, проведених у соцмережах, молоде покоління відкриває просту істину, що живі емоції неможливо повністю замінити цифровими.

Нам потрібне відчуття «ми»

Пандемія, соціальна ізоляція та нескінченний потік алгоритмічного контенту зробили світ фрагментованішим. Кожен отримує власну стрічку, власні рекомендації, власну інформаційну бульбашку. Ми можемо годинами бути онлайн і водночас відчувати себе самотніми. Тому нинішня тяга до спільних переживань має майже закономірний вигляд.

Кінотеатр, концерт, спортивний матч, книжковий клуб або навіть звичайна зустріч із друзями дають те, чого не здатен запропонувати персоналізований алгоритм: відчуття належності до чогось більшого за себе.

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Це нагадує досвід минулих поколінь, коли у студентські роки друзі разом їздили на нічні покази фільмів, співали, танцювали та разом переживали маленький культурний бунт. Саме такі моменти залишаються у пам’яті на десятиліття, не лише через самі заходи, а через людей поруч.

Більше, ніж тренд

Для Голлівуду ця тенденція — чудова можливість. Індустрія може переосмислити роботу з молодою аудиторією, наприклад, підтримувати нових авторів, створювати історії, у яких молоді люди впізнають себе, та поєднувати цифрові платформи з живими подіями.

Проте значення цього тренду значно ширше. Культура завжди впливає на суспільство. Ми збираємося разом навколо фільмів, музики, спорту, книжок та мистецтва, щоб сміятися, дивуватися, сперечатися та відчувати. Саме через такі спільні переживання виникає довіра, а без неї складно уявити здорове суспільство. Можливо, тому сьогодні молоді люди шукають уже не просто втечу від реальності. Їм потрібні взаємне впізнавання, справжній контакт і відчуття спільності.

Зумери не відмовилися від цифрового світу, проте більше не хочуть жити лише у ньому. Після років, коли екрани стали головним вікном у світ, молодь знову дивиться назовні.

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