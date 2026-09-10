Коли зелені помідори вже не почервоніють: 7 способів врятувати врожай

Помідори / © ТСН

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Урожай помідорів цього року був рясним, та, на жаль, вегетаційний період скоро закінчиться. Проте якщо ваші кущі томатів усе ще завалені зеленими помідорами, є багато способів використати їх, щоб вони не пропали даремно.

Ви повинні вжити заходів до того, як настануть заморозки, якщо помідори замерзнуть хоча б один раз, вони перетворяться на кашу і стануть практично непридатними до вживання.

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Що треба робити, розповідає Good Housekeeping.

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Корисно знати, коли у вашій зоні вирощування очікуються перші заморозки (дізнайтеся дату перших заморозків). Це приблизний час, тому перші заморозки можуть настати за тиждень чи два до або після цієї дати. Але це дає вам орієнтовні терміни, коли вам потрібно уважно стежити за прогнозом погоди.

Запишіть дату

Ведення садівничого журналу допоможе вам у плануванні та виборі сортів томатів у майбутньому. Якщо наприкінці сезону у вас багато зелених овочів, зверніть увагу, що цей сорт не зовсім ідеально підходить для вашого клімату. Наступного разу виберіть сорт, який дозріває швидше.

Зберіть помідори, які почали міняти колір

Зберіть кожен плід, який має хоча б найменший рум’янець. Потім покладіть їх за кімнатної температури на стільницю (не на підвіконня і в жодному разі не в в холодильник), щоб вони дозріли природним шляхом. Помідори змінять колір із зеленого на стиглий за лічені дні чи тижні.

Загорніть помідори в газету

Зберіть решту зелених, твердих помідорів. Злегка загорніть кожен у шматок газети та покладіть їх до коробки в підвалі або в місці, захищеному від прямих сонячних променів, де буде прохолодно. Овочі повільно дозріватимуть протягом наступних кількох тижнів чи місяців. Головна мета — тримати їх загорнутими в газету, щоб вони були в повній темряві, що також захищає їх від коливань вологості зовні.

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Регулярно перевіряйте помідори на зберіганні

Викидайте ті овочі, які стали м’якими або зіпсувалися. Томати зберігатимуться довго — це можуть бути два тижні, а можуть і два місяці.

Приготуйте сальсу або ферментуйте томати

З зелених помідорів готують сальсу, яку можна використовувати зі стейками, бургерами, картоплею або рисом. Ви також можете заквасити їх. Ферментація — давній метод зберігання продуктів на зиму.

Приготуйте смажені зелені помідори

Для найкращого смаку потрібно вибирати зелені помідори з насінням, але не з м’яким або таким, що легко ріжеться ножем, а з твердим, по якому лезо ножа ковзає, коли томат розрізають.

Компостуйте томати

У крайньому разі додайте зелені помідори до компостної купи. Вони містять багало вологи, і азот у них надзвичайно швидко розкладеться у вашій компостній купі, збагативши її необхідним азотом. Це простий спосіб знову перетворити їх на їжу.

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