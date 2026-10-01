Чому раптово червоніє і «горить» одне вухо: організм може подавати несподіваний сигнал

Чому одне вухо стає червоним і гарячим / © Freepik

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Буває, що одне вухо раптово починає «горіти» і стає яскраво-червоним, хоча ще кілька хвилин тому нічого не турбувало. Найчастіше така реакція цілком природна, однак іноді вона може вказувати на подразнення, інфекцію чи іншу проблему.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Чому вухо може раптово «загорітися»

Вушна раковина вкрита тонкою шкірою та має хороше кровопостачання. Тому будь-яке розширення судин швидко стає помітним: вухо червоніє і здається гарячішим.

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Такий механізм може запускатися через цілком звичайні речі. Наприклад, у спеку організм посилює приплив крові до поверхні шкіри, щоб позбутися надлишкового тепла. Подібне відбувається і під час фізичних навантажень, коли температура тіла підвищується.

Реакція можлива навіть після холоду. Поки людина перебуває на вулиці за низької температури, організм обмежує кровопостачання шкіри. У теплому приміщенні судини знову розширюються — саме в цей момент вухо може почервоніти, запекти або поколювати.

Якщо колір шкіри швидко повертається до звичайного після відпочинку чи зміни температури, а інших симптомів немає, саме почервоніння не обов’язково свідчить про запалення.

Організм може так реагувати на емоції

Причиною гарячих червоних вух іноді стає не температура, а емоційний стан. Сором, збентеження, гнів або тривога можуть впливати на кровоносні судини та посилювати приплив крові до шкіри.

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У когось у такі моменти червоніє переважно обличчя, в інших реакція добре помітна на шиї та вухах. Причому одне вухо іноді може почервоніти сильніше за інше.

Коли емоції вщухають, зазвичай зникає і почервоніння.

Якщо почервоніння не минає, причина може бути у шкірі

Зовсім інша картина виникає, якщо вухо залишається червоним довше, а до зміни кольору додаються свербіж, сухість, висип або лущення.

Однією з можливих причин є контактний дерматит. Шкіра навколо вух контактує з великою кількістю засобів і предметів — шампунями, фарбою та засобами для волосся, косметикою, парфумами, навушниками й прикрасами. Реакцію також може спричиняти нікель, який міститься в деяких металевих виробах.

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Підказкою в такому разі може стати розташування подразнення: воно часто виникає саме там, де шкіра контактувала з певним предметом або речовиною.

Схожі симптоми можливі й за екземи. Шкіра на самому вусі або поруч із ним може бути сухою, червоною, свербіти та лущитися. Розчісування лише посилює подразнення, а пошкодження шкіри робить її більш вразливою до інфекції.

Вуха та ділянка за ними також можуть уражатися себорейним дерматитом. У такому разі почервоніння й лущення можуть поєднуватися з лупою на шкірі голови.

Вуха легко обгоряють на сонці

Ще одна причина, про яку можна не одразу згадати, — сонячний опік. Під час нанесення сонцезахисного засобу вушні раковини легко пропустити, хоча вони залишаються відкритими для ультрафіолетових променів.

Після опіку вухо може бути червоним, гарячим і болючим. За сильнішого ураження можливі набряк та пухирі, а згодом шкіра може почати лущитися.

Особливо відкриті до сонця вуха людей із коротким волоссям, зібраним волоссям або облисінням. Захистити цю ділянку можна сонцезахисним засобом, а також капелюхом із широкими крисами.

Біль і набряк можуть вказувати на іншу проблему

Почервоніння, яке супроводжується вираженим болем, набряком або виділеннями, вже не варто пояснювати лише посиленим кровотоком.

Так може проявлятися запалення зовнішнього слухового проходу, відоме також як «вухо плавця». Крім болю та почервоніння, можливі свербіж, набряк, виділення і погіршення слуху.

Розвитку інфекції може сприяти вода, яка залишається у слуховому проході. Ризик також підвищують дрібні пошкодження шкіри. Саме тому використання ватних паличок має свої ризики: ними можна травмувати слуховий прохід, а вушну сірку — проштовхнути ще глибше.

Окремої уваги потребує почервоніння після пошкодження вушного хряща. Інфекція тканин навколо нього — перихондрит — може спричиняти біль, набряк, чутливість і відчуття жару. Одним із чинників ризику є інфікування після пірсингу хряща.

На відміну від звичайної судинної реакції, такі симптоми не минають лише після відпочинку або охолодження.

Чому вухо може червоніти разом із головним болем

Є й значно рідкісніша причина — синдром червоного вуха. За цього стану одне або обидва вуха періодично червоніють і печуть. Напади можуть відрізнятися за тривалістю та частотою.

У деяких випадках епізод виникає після дотику до вуха, фізичного навантаження, зміни температури або рухів шиєю.

Синдром червоного вуха пов’язують із мігренню, особливо серед молодих людей. Тому за повторюваного печіння та почервоніння вуха разом із головними болями має значення, чи виникають ці симптоми приблизно одночасно.

Водночас сама мігрень може мати значно ширший спектр проявів, ніж головний біль. Серед них — нудота, чутливість до світла та звуків, порушення зору й інші неврологічні симптоми.

Синдром червоного вуха також пов’язують із проблемами верхньої частини шийного відділу хребта та скронево-нижньощелепного суглоба.

Останній розташований зовсім поруч із вухом. Порушення в його роботі можуть супроводжуватися болем біля вуха та в щелепі, клацанням, головним болем або труднощами під час жування. Якщо почервоніння вуха регулярно збігається з такими проявами, на це також варто звернути увагу.

Водночас синдром червоного вуха є рідкісним станом. Якщо вуха час від часу червоніють у спеку, після спорту або через збентеження, це саме собою не свідчить про його наявність.

Коли почервоніння вуха має насторожити

Орієнтиром може бути не стільки сам колір вуха, скільки те, як довго він зберігається і що відбувається одночасно.

Короткий епізод після спеки, холоду, тренування або емоцій, який минає самостійно, зазвичай пов’язаний із тимчасовим розширенням судин.

Інша річ, якщо вухо залишається червоним протягом годин або днів, проблема постійно повертається без зрозумілого тригера або виникають сильний біль, виражений набряк, свербіж, лущення чи виділення. У таких випадках причиною може бути вже алергічний, запальний або інфекційний процес.

Звернення по медичну допомогу особливо важливе, якщо вухо стало червоним, набряклим і болючим після травми хряща або пірсингу.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що популярна добавка здатна блокувати процеси відновлення мозку після травм і сприяти накопиченню токсинів.

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