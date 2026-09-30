Їжа впливає на психіку сильніше, ніж ми думаємо: психологиня дала просту пораду

Здорове харчування / © Credits

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Харчування може відігравати важливу роль у підтриманні психічного здоров’я, оскільки мозку, як і іншим органам, потрібні поживні речовини для нормальної роботи.

Про це в інтерв’ю виданню New Scientist розповіла психологиня Кімберлі Вілсон.

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За її словами, психічне благополуччя нерозривно пов’язане з фізичним станом мозку. Нестача певних поживних речовин може впливати на здатність людини регулювати емоції, концентруватися та давати раду зі стресом.

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Які поживні речовини важливі

Вілсон звертає особливу увагу на омега-3 жирні кислоти. За її словами, є дані, що достатнє їхнє споживання може допомагати зменшувати депресивні симптоми, зокрема завдяки впливу на запальні процеси.

Фахівчиня також наголошує на важливості заліза. Його дефіцит та анемія можуть бути пов’язані з порушеннями настрою, втомою та емоційною виснаженістю. Тому, на її думку, під час оцінювання причин поганого самопочуття варто звертати увагу і на можливі дефіцити поживних речовин.

Водночас вона застерігає від раціону, у якому значну частину становлять ультраперероблені продукти. Окремий пончик чи інший подібний продукт не завдасть відчутної шкоди мозку, однак постійне переважання такої їжі може означати недостатнє надходження вітамінів, мінералів та омега-3.

Фахівчиня дала просту пораду

Однією з найпростіших змін Вілсон називає збільшення споживання омега-3. Вона радить їсти щонайменше одну порцію жирної риби на тиждень. Для людей, які не вживають рибу, джерелом омега-3 можуть бути відповідні добавки, хоча їхню доцільність варто обговорити з лікарем.

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Важливими для психічного здоров’я фахівчиня також вважає регулярну фізичну активність, достатній сон і загалом збалансований раціон.

Окремо Вілсон наголошує на значенні спільних приймань їжі. За її словами, спільне приготування та споживання їжі може сприяти соціальним зв’язкам і відчуттю безпеки.

Харчування не замінює лікування

Водночас рекомендації щодо раціону не означають, що психічні розлади можна лікувати лише їжею. Вілсон говорить про харчування як про один із компонентів комплексного підходу до психічного здоров’я поряд із медичною допомогою, психотерапією, фізичною активністю та сном.

На її думку, під час оцінювання психічного стану людини варто враховувати не лише симптоми, а й можливі фізіологічні чинники, зокрема дефіцит поживних речовин та особливості харчування.

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Нагадаємо, коли йдеться про корисну рибу, найчастіше згадують лосось, сьомгу або форель. Однак є значно доступніший варіант, який теж може стати цінним джерелом поживних речовин. Це хамса — невелика морська риба, яку також називають європейським анчоусом.

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