"Ми встигнемо до найскладнішого періоду цієї зими": Буданов зробив заяву про перехоплювачі "Шахедів"

Буданов

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Україна вже перехоплює більшість російських реактивних дронів, однак для масштабування цієї технології необхідні подальші інженерні напрацювання та масове виробництво.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Euronews.

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«Питання в масштабуванні цієї технології і інженерній доробці. Вони дрони російські реактивні перехоплюють здебільшого. Але ще є над чим попрацювати і питання в масовості виробництва», — сказав Буданов.

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За його словами, Україна має встигнути розгорнути відповідні можливості до найскладнішого періоду цієї зими.

«Я думаю, що ми встигнемо до найскладнішого періоду цієї зими», — зазначив керівник ОП.

Україна готує протидію реактивним «Шахедам» — що відомо

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів детальну нараду з Міністерством оборони України та військовими, які відповідають за планування виробництва українського озброєння.

За підсумками зустрічі було затверджено плани далекобійних операцій на жовтень, а також визначено потреби для посилення української авіації.

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Тим часом командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) зазначив, що російські реактивні «Шахеди» стали черговим технологічним викликом для України, однак українські інженери вже розробили перші засоби для їхнього перехоплення.

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