Коли Україна почне масово збивати реактивні дрони: Буданов назвав термін

Коли почнуть збивати реактивні дрони

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Сили оборони України готуються до розширення використання дронів-перехоплювачів. Уже повідомлялося, що Україна кілька місяців працює над такими розробками, і є перші результати. Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов розповів, коли може розпочатися повноцінне збиття російських реактивних дронів перехоплювачами.

Про це він заявив у коментарі «Новини.Live».

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Масове застосування перехоплювачів може розпочатися за кілька місяців

За словами керівника Офісу Президента, розгортання дронів-перехоплювачів у великих масштабах очікується впродовж найближчих кількох місяців.

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Він додав, що випробування нових зразків техніки зараз проводять прямо під час бойових завдань. За словами Буданова, є успішні результати у знищенні повітряних цілей росіян.

«Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу», — каже Буданов.

Посадовець підкреслив, що наразі ключовим завданням є суттєве розширення масштабів виготовлення таких комплексів. Саме таке завдання поставив президент на останній ставці.

Результати тестувань перехоплювачів реактивних дронів

Нагадаємо, на початку липня українські військові провели випробування нових перехоплювачів реактивних «Шахедів», проте вони пройшли невдало. За даними джерел Reuters, безпілотники виявилися важкокерованими на швидкостях понад 400 км/год, а деякі з них впали.

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Випробування підкреслили складності протидії загрозі, адже протягом трьох місяців літа РФ збільшила використання реактивних дронів приблизно в шість разів, особливо активізувавши удари по Києву та Одесі.

Попри відставання у цій галузі та складність ураження швидкісних цілей, Україна активно шукає рішення. Заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко зазначив, що країна близька до впровадження серійних і недорогих засобів протидії. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування іншої української розробки, яка вже має зафіксоване збиття «Шахеда», хоча ще потребує технічного доопрацювання.

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