«Дуже швидко»: Буданов анонсував новий масштабний обмін полоненими

Буданов про наступний обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Найближчим часом між Україною та Росією може відбутися масштабний обмін полоненими. Можливо, довгоочікуваний обмін відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов для «Новини.LIVE».

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Буданов повідомив про наступний обмін військовополонених

За його словами, позитивних новин у цьому питанні варто очікувати вже незабаром.

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Він пояснив, що наступний обмін може відбутися вже на найближчому робочому тижні, тобто з 28 вересня.

«Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні», — додав Кирило Буданов.

Він також висловив сподівання, що обмін відбудеться протягом цього тижня.

Ще 79 українців зі списків зниклих безвісти виявилися живими

Нагадаємо, РФ повідомила про встановлення місцеперебування 79 українських військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, ці дані російська сторона надала під час зустрічі представників двох країн у відповідь на переданий Україною запит щодо 1500 зниклих осіб.

Наразі росіяни лише підтвердили факт перебування в полоні цих 79 людей із наданого списку. При цьому 19 серпня відбувся черговий обмін полоненими, під час якого Україна повернула захисника, який перебував у російській неволі з 2017 року.

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