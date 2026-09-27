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Дата публікації
Категорія
Гламур
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Нацвідбір на "Дитяче Євробаченння-2026": хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі

Глядачі та професійне журі визначились із переможцем нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2026».

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Еріка Колесніченко перемогла на нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Еріка Колесніченко перемогла на нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026" / © suspilne.media

У суботу, 26 вересня, відбувся Національний відбір на пісенний конкурс «Дитяче Євробачення-2026», який цьогоріч організовує Мальта 24 жовтня.

За перемогу у нацвідборі змагалось шість юних вокалістів — Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський та Злата Солоненко. Однак лише одному фіналісту вдалося підкорити серця глядачів та професійних журі.

Так, Україну на «Дитячому Євробаченні-2026» представить 11-річна Еріка Колесніченко. Дівчина змагатиметься за перемогу з піснею «НЕ колискова», яку для неї написала продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова. Основний сенс композиції — це розповідь про те, що життя не завжди солодка казка, але якщо хочеш досягнути своїх мрій, то треба діяти та не втрачати віру в себе.

На нацвідборі на «Дитяче Євробачення-2026» Еріка отримала 11 балів — 5 від журі та 6 від глядачів. Однак таку ж саму кількість балів здобула й її конкурентка Злата Солоненко. Переможницею обрали саме Еріку, оскільки глядачі віддали перевагу їй.

Результати голосування нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2026» / © скриншот з відео

Результати голосування нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2026» / © скриншот з відео

Зазначимо, Еріка Колесніченко — 11-річна вокалістка. Дівчина родом із міста Біла Церква, що у Київській області. Вона від шести років займається вокалом. Також юна співачка захоплюється театральним мистецтвом і вже й навіть грала у виставах. Ще одне хобі Еріки — верхова їзда.

Нагадаємо, в Україні зараз також готуються до нацвідбору на «Євробачення-2027». Нещодавно розкрили ім’я відомого співака, який став музичним продюсером конкурсу. Артистові вже втретє довіряють цю місію.

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