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Дроновий терор Києва: горіла СТО, рятувальники виявили тіло чоловіка
Росіяни вдарили по СТО, на місці працювали рятувальники. За іншою адресою виявили тіло загиблого чоловіка.
Окупанти продожують свій дроновий терор по Києву. Вночі сталося влучання в СТО та нежитлову будівлю — там виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС.
«У Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.
Пожежу ліквідували», — зазначили рятівники.
Атака по Києву — останні новини
Уночі в Солом’янському районі загоряння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА.
Крім того, у Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.
Також стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.