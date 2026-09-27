Дроновий терор Києва: горіла СТО, рятувальники виявили тіло чоловіка

На місці атаки / © ДСНС

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Окупанти продожують свій дроновий терор по Києву. Вночі сталося влучання в СТО та нежитлову будівлю — там виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС.

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«У Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.

Пожежу ліквідували», — зазначили рятівники.

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На місці атаки / © ДСНС

Атака по Києву — останні новини

Уночі в Солом’янському районі загоряння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА.

Крім того, у Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

Також стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

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