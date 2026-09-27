Чим небезпечна носова кровотеча та що її провокує

Кровотеча виникає внаслідок пошкодження судин слизової оболонки нос / © Credits

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Носова кровотеча рідко свідчить про серйозну медичну проблему, оскільки в носі є багато кровоносних судин (капілярів), які розташовані близько до поверхні. Ці судинки дуже тендітні, отож можуть легко пошкодитися та кровоточити.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Існує два основних види носових кровотеч:

Передня носова кровотеча

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Вона починається в передній частині носа. Капіляри та дрібні кровоносні судини дуже тонкі, тому інколи зазнають ушкоджень.

Це найпоширеніший тип носової кровотечі, який частіше буває у дітей. У більшості випадків таку кровотечу можна лікувати вдома.

Задня носова кровотеча

Така кровотеча відбувається глибоко всередині носа, частіше трапляється у дорослих і може призвести до втрати крові.

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Можливі причини носових кровотеч

У дітей носові кровотечі часто спричинені алергією, застудами та встромлянням у ніздрі різних предметів.

Однак найпоширенішою причиною для дорослих і дітей є сухість повітря.

Зазвичай сухе повітря буває у жаркому кліматі з низькою вологістю або у приміщенні з обігрівачем чи батареєю. Обидва середовища спричиняють висихання носової оболонки та утворення тріщин — саме тому вдома варто мати зволожувач повітря. Це збільшує імовірність кровотечі під час чхання чи висмаркування

Сторонній предмет, що застряг у носі

Хімічні подразники

Алергічна реакція

Травма носа, носоглотки та голови

Інфекції верхніх дихальних шляхів

Високий кров’яний тиск

Порушення згортання крові

Однак якщо кровотеча трапляється часто, це може завдавати незручностей чи навіть свідчити про захворювання.

Раніше ми писали про те, як швидко зупинити носову кровотечу. більше корисних порад читайте у новині.

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