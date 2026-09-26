Діабет б'є не лише по тілу: вчені розкрили небезпечні наслідки для здоров'я

Психічний стан у людей може впливати на розвиток у них діабету та інших недуг / © Pexels

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Психічне здоров’я за діабету є частиною загального контролю захворювання. Якщо людина постійно відчуває пригніченість, тривогу чи втому від необхідності займатися лікуванням, фахівці рекомендують не ігнорувати ці симптоми та звертатися за допомогою.

Про це пише verywellmind.

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Дослідження показують, що люди з діабетом частіше стикаються з депресією, тривогою та емоційним виснаженням.

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Повсякденне життя із захворюванням пов’язане з постійними рішеннями: потрібно контролювати рівень глюкози, приймати ліки, стежити за харчуванням та фізичною активністю. Додатковий стрес викликають можливі ускладнення, коливання цукру та фінансові витрати на лікування. Такий стан називають діабетичним дистресом.

У людей із діабетом ймовірність депресії вища, ніж у людей без цього захворювання. Тривога також зустрічається частіше, а тривалий стрес може впливати на рівень цукру в крові.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили напрочуд простий чинник, який може бути пов’язаний із нижчим ризиком розвитку цукрового діабету 2 типу. Йдеться про зелені насадження поблизу дому — приватні сади та громадські парки.

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