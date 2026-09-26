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Діабет б'є не лише по тілу: вчені розкрили небезпечні наслідки для здоров'я
Цукровий діабет впливає не лише на фізичний стан. Постійна боротьба із захворюванням може серйозно навантажувати психіку, тому емоційне самопочуття також потребує уваги.
Психічне здоров’я за діабету є частиною загального контролю захворювання. Якщо людина постійно відчуває пригніченість, тривогу чи втому від необхідності займатися лікуванням, фахівці рекомендують не ігнорувати ці симптоми та звертатися за допомогою.
Про це пише verywellmind.
Дослідження показують, що люди з діабетом частіше стикаються з депресією, тривогою та емоційним виснаженням.
Повсякденне життя із захворюванням пов’язане з постійними рішеннями: потрібно контролювати рівень глюкози, приймати ліки, стежити за харчуванням та фізичною активністю. Додатковий стрес викликають можливі ускладнення, коливання цукру та фінансові витрати на лікування. Такий стан називають діабетичним дистресом.
У людей із діабетом ймовірність депресії вища, ніж у людей без цього захворювання. Тривога також зустрічається частіше, а тривалий стрес може впливати на рівень цукру в крові.
Раніше повідомлялося, що вчені виявили напрочуд простий чинник, який може бути пов’язаний із нижчим ризиком розвитку цукрового діабету 2 типу. Йдеться про зелені насадження поблизу дому — приватні сади та громадські парки.