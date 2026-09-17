З чим не можна їсти банани: несподівані поєднання, які можуть зашкодити здоров’ю

Банан / © Pixabay

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Поєднання бананів із йогуртом, молоком або продуктами з пшениці можуть викликати дискомфорт у травній системі.

Про це пише eVnExpress.

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Банани сприяють травленню, регулярному випорожненню та підтриманню здорового артеріального тиску. Їх вживання як окремого продукту або в поєднанні з відповідними інгредієнтами може принести користь організму, проте деякі поширені комбінації можуть викликати проблеми в певних людей.

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Йогурт

Йогурт містить корисні бактерії, зокрема біфідобактерії, але його вживання разом із бананами може викликати дискомфорт у людей із чутливим шлунково-кишкывниковим трактом. У деяких випадках таке поєднання може призвести до здуття, дискомфорту в животі або розрідженого випорожнення.

Молоко

Коров’яче молоко містить лактозу, тоді як банани — фруктани та інші олігосахариди. Одночасне вживання продуктів може бути складним для перетравлення, особливо для людей із непереносимістю лактози, чий організм виробляє недостатньо ферменту лактази для її ефективного розщеплення.

Хліб та інші вироби з пшениці

Бутерброди чи млинці з бананом — це популярні та зручні страви, проте таке поєднання може бути важчим для травлення людей.

За даними Healthline, більшість здорових дорослих можуть безпечно споживати два-три банани на день у межах збалансованого раціону.

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Важливо: людям з діабетом варто уникати вживання занадто великої кількості стиглих бананів і контролювати рівень цукру в крові після вживання великої кількості цукру та вуглеводів. У деяких людей може виникнути алергія на банани з такими симптомами, як кропив’янка чи свербіж, свербіж у горлі або м’язові судоми, ангіоневротичний набряк і набряк шкіри.

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