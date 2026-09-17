Кому з пенсіонерів доведеться підтверджувати свій дохід: пояснення Мінсоцполітики

Пенсія

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Пенсійний фонд України може перевіряти доходи пенсіонерів під час призначення житлових субсидій, пільг на оплату комунальних послуг та окремих соціальних виплат.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Йдеться не про перевірку для призначення самої пенсії. Інформацію про доходи можуть запитувати тоді, коли пенсіонер претендує на додаткову державну підтримку.

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ПФУ може вимагати відомості про доходи та документи, які їх підтверджують. Це необхідно для оцінки фактичного матеріального становища людини та визначення, чи має вона право на конкретну субсидію, пільгу або іншу виплату.

Перевірка може стосуватися також українців, які перебувають за кордоном та отримують там пенсійні виплати.

У Мінсоцполітики наголошують: сам факт отримання пенсії не дає автоматичного права на всі види соціальної допомоги. Під час їх призначення враховується сукупне матеріальне становище отримувача.

Пенсії в Україні — що ще варто знати

Українці можуть самостійно перевірити інформацію, яка впливає на розмір майбутньої пенсії, через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

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Там доступні дані про страховий стаж, електронна трудова книжка та форма ОК-5, де можна переглянути офіційні доходи за роками.

Окремо в Україні діє автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Він стосується тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжував працювати та накопичив необхідний додатковий страховий стаж. Для такого перерахунку окремо звертатися до ПФУ не потрібно.

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