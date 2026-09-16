Готуйтеся до нових цінників: вартість яких продуктів злетить слідом за доларом

Стрибок курсу долара вплине на цінники в магазинах / © unsplash.com

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Українські виробники забезпечують значну частину внутрішнього ринку, однак деякі товари країна змушена імпортувати або закуповувати за кордоном необхідну для їхнього виробництва сировину. Через це зміни на валютному ринку можуть зрештою відображатися і на цінах в магазинному чеку.

Про це розповів керівник аналітичного відділу асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка в коментарі для «РБК-Україна».

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Які продукти найбільш залежні від імпорту

Найвідчутніше коливання курсу позначаються на тих товарах, які Україна не може повністю забезпечити власним виробництвом. Якщо продукція закуповується за кордоном, її вартість перераховується у гривні з урахуванням актуального валютного курсу.

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До таких товарів експерт відносить передусім:

каву;

какао;

банани;

тропічні фрукти;

частину морепродуктів;

окремі спеції;

іншу імпортну сировину.

Тому навіть за відсутності різких змін на внутрішньому ринку ціни на такі позиції можуть реагувати на ситуацію з валютою.

Чому долар впливає на українські продукти

Механізм особливо помітний у випадку безпосереднього імпорту. Постачальник розраховується за товар в іноземній валюті, а в Україні його вартість уже формується у гривні.

«Тут — вплив курсу досить прямий», — повідомив Гопка.

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За його словами, зміна валютного курсу не обов’язково миттєво змінює ціну на полиці, однак поступово цей фактор враховується у вартості імпортованої продукції.

Водночас долар може опосередковано впливати і на продукти, які виробляються всередині країни. Українські підприємства використовують техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин, обладнання та упакування, частина вартості яких також пов’язана зі світовими цінами та валютними розрахунками.

Чому свинина та яловичина не так прив’язані до долара

Водночас було б неправильно пояснювати будь-яке подорожчання продуктів лише курсом долара. Для товарів, які Україна виробляє самостійно, важливу роль відіграють внутрішній попит, обсяги пропозиції та витрати самого виробника.

Саме тому ситуація з м’ясом відрізняється від імпортної кави чи бананів. Гопка навів як приклад вартість яловичини та свинини, яка значною мірою визначається процесами всередині українського ринку.

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«Але від цих факторів суттєво залежать не всі групи продуктів», — визнав експерт.

Отже, валютний курс є лише одним із чинників, які формують ціни на продукти в Україні. Найбільш помітним його вплив залишається там, де країна залежить від закордонних поставок або імпортної сировини.

Нагадаємо, перша половина вересня на українському валютному ринку виглядала настільки спокійно, що це навіть починає насторожувати. Експерти прогнозували у вересні девальвацію гривні, але поки вона зміцнилась. Втім нас запевняють, що долар до кінця вересня готує «сюрпризи», а поточне затишшя — це лише штиль перед бурею.

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