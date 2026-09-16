Готовьтесь к новым ценникам: стоимость каких продуктов взлетит вслед за долларом

Прыжок курса доллара повлияет на ценники в магазинах / © unsplash.com

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Украинские производители обеспечивают значительную часть внутреннего рынка, однако некоторые товары страна вынуждена импортировать или закупать за границей необходимое для их производства сырье. Из-за этого изменения на валютном рынке могут, в конечном счете, отражаться и на ценах в магазинном чеке.

Об этом рассказал руководитель аналитического отдела ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для «РБК-Украина».

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Какие продукты наиболее зависимы от импорта

Наиболее ощутимо колебание курса сказывается на тех товарах, которые Украина не может полностью обеспечить собственным производством. Если продукция закупается за границей, то ее стоимость пересчитывается в гривне с учетом актуального валютного курса.

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К таким товарам эксперт относит прежде всего:

кофе;

какао;

бананы;

тропические фрукты;

часть морепродуктов;

отдельные специи;

другое импортное сырье.

Поэтому даже в отсутствие резких изменений на внутреннем рынке цены на такие позиции могут реагировать на ситуацию с валютой.

Почему доллар влияет на украинские продукты

Механизм особенно заметен при непосредственном импорте. Поставщик рассчитывается за товар в иностранной валюте, а в Украине его стоимость уже формируется в гривне.

«Здесь влияние курса достаточно прямое», — сообщил Гопка.

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По его словам, изменение валютного курса не обязательно мгновенно изменяет цену на полках, однако постепенно этот фактор учитывается в стоимости импортируемой продукции.

В то же время доллар может косвенно влиять и на продукты, производимые внутри страны. Украинские предприятия используют технику, горючее, удобрения, средства защиты растений, оборудование и упаковку, часть стоимости которых также связана с мировыми ценами и валютными расчетами.

Почему свинина и говядина не так привязаны к доллару

В то же время было бы неправильно объяснять любое подорожание продуктов только курсом доллара. Для товаров, которые производит Украина самостоятельно, важную роль играют внутренний спрос, объемы предложения и расходы самого производителя.

Поэтому ситуация с мясом отличается от импортного кофе или бананов. Гопка привел в пример стоимость говядины и свинины, которая в значительной степени определяется процессами внутри украинского рынка.

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«Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов», — признал эксперт.

Следовательно, валютный курс является только одним из факторов, которые формируют цены на продукты в Украине. Наиболее заметным его влияние остается там, где страна зависит от заграничных поставок или импортного сырья.

Напомним, первая половина сентября на украинском валютном рынке выглядела так спокойно, что это даже начинает настораживать. Эксперты прогнозировали в сентябре девальвацию гривны, но пока она укрепилась. Впрочем, нас уверяют, что доллар до конца сентября готовит «сюрпризы» , а текущее затишье — это только штиль перед бурей.

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