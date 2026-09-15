Какие продукты больше всего подорожают осенью 2026 года

Цены на продукты

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Осенью 2026 г. в Украине цены на отдельные продукты могут возрасти, однако подорожание будет неравномерным. Динамика будет зависеть от конкретной категории товаров, на одни цены будут давить сезонное сокращение предложения и расходы на хранение, другие — стоимость сырья, энергии, горючего, логистики и колебания курса гривны.

Дополнительным и в то же время самым непредсказуемым фактором остается война. Российские удары по энергетической, транспортной и производственной инфраструктуре могут наращивать издержки компаний на создание, хранение и доставку товаров. В своих прогнозах цен Национальный банк учитывает также повреждение инфраструктуры и производственных мощностей, а также возможный дефицит электроэнергии среди рисков для экономики.

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Яйца: осенью прогнозируют еще 10–15%

Одно из самых ощутимых подорожаний этой осенью может ждать яйца. После традиционного летнего удешевления цены уже начали двигаться вверх.

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Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что осенью яйца могут подорожать на 10–15%. Зимой давление на цены может усилиться из-за сезонного сокращения предложения от домашних хозяйств, расходов на электроэнергию и фасовки.

Причем рост уже начался. По мониторингу «Минфина», по состоянию на 14 сентября индекс цен на яйца был на 1 5,26% выше, чем в августе. Это еще не официальный показатель Госстата за весь сентябрь, а оперативный мониторинг текущих розничных цен.

К примеру, упаковка яиц «Ясенсвит» С1 на 10 штук в мониторинге стоила 64,50 грн 1 сентября, а с 8 сентября — уже 74,75 грн.

Мясо: прогноз — около 10% осенью

Еще одна категория, для которой есть конкретный осенний прогноз, — мясо. По оценке Дениса Марчука, мясная продукция осенью может подорожать примерно на 10%. Основной причиной он называет увеличение себестоимости производства, в том числе стоимости кормов.

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В то же время, прогнозируемые 10% не означают, что мясо одномоментно подорожает на эту величину. Речь идет о возможной динамике в течение осени, если затраты производителей продолжат расти.

Молочные продукты: цены также могут пойти вверх

Молочная продукция еще одна группа, где аграрии ожидают повышения цен. В августе Денис Марчук прогнозировал удорожание молочной продукции примерно на 5–7% уже в конце лета. Среди причин — более дорогие комбикорма, энергоносители и другие составляющие себестоимости.

Для молочной отрасли особенно важна стабильность электроснабжения, молоко нужно охлаждать сразу после получения, а готовая продукция требует соблюдения температурного режима при производстве, транспортировке и хранении. Поэтому проблемы с энергетикой осенью могут дополнительно увеличивать себестоимость.

Хлеб: до конца года может прибавить еще до 10%

Хлеб дорожает уже в течение года и эксперты не ожидают, что осенью тенденция резко изменится.

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По прогнозу представителя Всеукраинского аграрного совета, если нынешняя динамика сохранится, до конца 2026 хлеб может подорожать еще примерно на 10%.

В то же время эксперты хлебопекарной отрасли в конце августа также называли возможный рост примерно до 10%, но связывали основной риск не с дефицитом зерна, а с энергетикой. По их оценке, удары по отдельным логистическим объектам сами по себе не должны повлечь за собой дефицит хлеба, однако серьезные проблемы с электроснабжением могут увеличить затраты производителей.

Это объясняет, почему хороший урожай зерновых не гарантирует дешевый хлеб. В конечной цене буханки есть не только зерно и мука, но и энергия, зарплаты, упаковка и доставка.

Овощи: в сентябре ситуация противоположная

Если яйца, мясо и молочная продукция имеют предпосылки для удорожания, то с овощами в начале осени ситуация иная.

В августе Институт аграрной экономики НААН прогнозировал сезонное снижение цен на значительную часть овощей благодаря массовому поступлению нового урожая.

Этот фактор работает и в начале осени: картофель, морковь, лук, капуста и другие овощи поступают на рынок в больших объемах, поэтому предложение сдерживает цены.

Но ближе к зиме ситуация обычно изменяется. После завершения массового сбора урожая предложение сокращается, а к стоимости овощей добавляются расходы на сортировку, транспортировку и хранение.

Поэтому наибольший риск удорожания овощей возникает не в сентябре, а в конце осени и зимой. Называть конкретный процент такого роста сейчас преждевременно, он будет зависеть от фактического урожая и запасов.

А что с маслом и рыбой

Подсолнечное масло и рыба могут меняться в цене, но надежных прогнозов об их резком подорожании именно этой осенью на конкретный процент пока нет.

Для подсолнечного масла важны будут новый урожай подсолнечника, объемы переработки и ситуация с экспортом. Поступление нового урожая увеличивает предложение сырья и может сдерживать цены.

Для рыбы гораздо большую роль играют импорт и валютный курс. Поэтому при ослаблении гривны импортная продукция может дорожать. Но говорить сейчас о гарантированных 10%, 15% или 20% росте без соответствующего прогноза некорректно.

Война может изменить все прогнозы

Главная неизвестная этой осенью — война. Именно она может сделать фактическое подорожание более сильным или быстрым, чем сейчас ожидают эксперты.

Наибольший риск для продовольственного рынка — удары РФ по энергетической инфраструктуре. Пекарни, птицефабрики, молокозаводы, мясоперерабатывающие предприятия, холодильные склады и овощехранилища зависят от стабильного электроснабжения.

Если из-за атак предприятиям приходится переходить на резервное питание, растет себестоимость производства и хранения продуктов. Повреждение транспортной, портовой или складской инфраструктуры, в свою очередь, может затруднять логистику.

Именно энергетический фактор эксперты хлебопекарной отрасли называют одним из ключевых рисков стоимости хлеба осенью.

В то же время, неправильно утверждать, что каждый удар автоматически повышает цены на определенный процент. Окончательная стоимость продуктов зависит от масштабов повреждений, продолжительности перебоев, запасов, урожая и возможности бизнеса адаптироваться.

Что подорожает больше всего осенью

Если свести актуальные прогнозы вместе, наибольший риск удорожания имеют яйца — эксперты допускают рост на 10–15% осенью. Причем, в сентябре цены уже пошли вверх после летнего снижения.

Для мяса прогнозируют около 10% роста в течение осени. Молочная продукция, по прогнозу, могла прибавить 5–7% уже в конце лета, а производственные затраты создают предпосылки для дальнейшего ценового давления.

Хлеб может подорожать примерно до 10% до конца года, причем одним из главных рисков остается ситуация с электроэнергией.

В то же время овощи в начале осени не выглядят кандидатами на наибольшее подорожание — новый урожай пока сдерживает цены. Рост более вероятно ближе к зиме, когда сократится сезонное предложение и увеличатся затраты на хранение.

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