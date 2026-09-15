Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Россия заявила о готовности к переговорам по войне в Украине, но прекращать боевые действия на время переговоров не будет. В то же время, говорят в Москве, что территории — это «корень» проблемы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Реклама

Он утверждает, что Москва готова как к двустороннему, так и к трехстороннему формату, но не собирается останавливать так называемую «специальную военную операцию». Лавров лживо подчеркнул, что Кремль «никогда не затягивал и не усложнял этот процесс».

Реклама

«Когда есть готовность к серьезным переговорам, мы не отказываемся. Ради бога: трехсторонние, двусторонние — пожалуйста», — сказал он.

В лучших путинских манерах российское чиновник цинично оправдал продолжение войны тем, что якобы Запад в свое время вмешался в переговорный процесс и сорвал стамбульские договоренности.

Заявление о территориях

Лавров нагло заявил, что для России вопрос оккупированных украинских территорий якобы не сводится к территориальным претензиям. Он пафосно подчеркнул, что оно касается «людей и их судеб».

По его словам, США якобы настаивают на отказе Украины от перспектив вступления в НАТО и признании Киевом «реалий на земле» как условия для урегулирования.

Реклама

Лавров утверждает, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф называют это территориальным вопросом. Впрочем, по его словам, Москва якобы рассматривает его как вопрос людей, «веками живших в Крыму, на Донбассе, чьи предки основывали Одессу, Николаев, порты на Черном и Азовском морях».

В то же время министр еще раз повторил кремлевские пропагандистские тезисы о якобы «госперевороте» в Украине и обвинил украинские власти в том, что они называли жителей оккупированных территорий «террористами».

Напомним, аналитики Института изучения войны раскрыли раскрыли опасный план Кремля , ведь диктатор Владимир Путин хочет больше, чем Донбасс. В то время как США заявляют, что Киев, Москва и Вашингтон приближаются к заключению мирного соглашения для завершения войны, Кремли продолжают настаивать на выполнении всех требований, требуя от Украины капитуляции.

Речь идет о выводе ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая районы, которые оккупанты до сих пор не оккупировали; демилитаризации и «денацификации» украинского правительства и общества, под чем Путин подразумевает замену нынешнего украинского правительства пророссийским; и будущего нейтралитета Украины, в частности, исключая членство в НАТО.

Реклама

Новости партнеров