Деменция может начинаться незаметно: 5 ранних признаков, на которые стоит обратить внимание

Ранние признаки деменции: 5 изменений, на которые стоит обратить внимание / © Credits

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Первые признаки деменции не всегда похожи на явные проблемы с памятью. Изменения могут накапливаться постепенно и долгое время оставаться почти незаметными — человек начинает путаться в привычных делах, чаще искать слова или вести себя не так, как раньше.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Деменцией называют совокупность симптомов, при которых нарушения памяти, мышления и других когнитивных функций в конечном итоге сказываются на повседневной жизни. Чаще всего её связывают с болезнью Альцгеймера, однако причиной могут быть также сосудистые нарушения, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и другие заболевания.

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Именно поэтому начало деменции у разных людей может проявляться по-разному. В одном случае в первую очередь страдает память, в другом — речь, внимание, поведение или способность выполнять привычные действия.

Какие изменения могут проявиться первыми

Одной из характерных проблем является неспособность удерживать в памяти новую информацию. Человек может прекрасно помнить давние события, но забывать недавний разговор, снова задавать вопрос, на который уже получил ответ, или несколько раз рассказывать одно и то же. Родственники иногда замечают такие изменения раньше самого человека.

Еще одним сигналом могут стать трудности с делами, которые годами не требовали особых усилий. Привычные действия, такие как оплата счетов, банковские операции или пользование бытовой техникой, вдруг требуют больше времени и концентрации. Человек может путать этапы, пропускать их или допускать нехарактерные для себя ошибки.

Изменения могут коснуться и речи. Речь идет не об единичном случае, когда нужное слово «крутится на языке». Проблема становится заметной, когда слова приходится искать всё чаще, человек останавливается на середине фразы, повторяется или вместо названия обычного предмета объясняет его назначение. В то же время может становиться труднее следить за длительной или сложной беседой.

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Еще один возможный признак — ухудшение ориентации во времени и пространстве. Человек начинает путать даты, терять ощущение времени или чувствовать себя неуверенно там, где раньше хорошо ориентировался. Особенно показательной может быть ситуация, когда он теряется на давно знакомом маршруте.

Не все ранние изменения касаются непосредственно когнитивных навыков. Иногда их первыми замечают в поведении. Человек может стать более замкнутым, апатичным, раздражительным, тревожным или подозрительным, утратить интерес к любимым занятиям. Возможны также нетипичные финансовые решения или поведение, которое раньше было ей несвойственно. При некоторых формах лобно-височной деменции именно такие изменения могут появляться одними из первых.

Забывчивость ещё не означает деменцию

Один потерянный ключ, забытое имя или пропущенный платеж сами по себе не являются признаком заболевания. Важно то, насколько поведение человека отличается от привычного для него.

Насторожить могут новые проблемы, которые регулярно повторяются, постепенно становятся более выраженными и начинают мешать повседневным делам. Например, если человек, который раньше самостоятельно вел финансы, все чаще путает платежи или уже не справляется с ними.

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В то же время подобные проблемы не всегда вызваны деменцией. Память и концентрация могут ухудшаться из-за депрессии, нарушений работы щитовидной железы, дефицита витамина B12, апноэ во сне, употребления алкоголя или побочных эффектов некоторых лекарств.

Внезапная спутанность сознания также отличается от типичного течения деменции. Она может быть проявлением делирия, который возникает в течение нескольких часов или дней и требует медицинского обследования.

Когда требуется обследование

Обратиться к врачу следует, если изменения в памяти, речи, ориентации, поведении или способности выполнять привычные дела становятся регулярными или постепенно усиливаются.

Для установления причины одного универсального теста недостаточно. Врач может оценить симптомы и историю болезни, провести когнитивные тесты, назначить лабораторные исследования, а при необходимости — КТ или МРТ.

Обследование важно ещё и потому, что часть состояний с подобными симптомами поддаётся лечению. Если же причиной окажется деменция, установление точного диагноза позволяет определить дальнейшее лечение, поддержку и уход.

Напомним, что даже привычные продукты могут стать нежелательной частью рациона, если употреблять их регулярно и в больших количествах. В список вошли семь популярных групп продуктов.

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