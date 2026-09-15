Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке: окончательный ответ экспертов

Как правильно пользоваться зарядкой

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Зарядное устройство, которое просто остается в розетке после того, как телефон уже отключен, кажется абсолютно безопасным. Однако специалисты советуют не оставлять зарядки под напряжением без надобности. Особенно это касается дешевых, поврежденных или несертифицированных устройств. Причина проста: даже без подключенного смартфона зарядный блок остается под напряжением. В случае внутренней неисправности, повреждения или проблем с розеткой он может перегреться или привести к электрической неисправности.

Зарядка может перегреться даже без телефона

Современные качественные зарядные устройства имеют защиту от перегрева, короткого замыкания и других неисправностей. Однако это не означает, что любой блок питания можно оставлять круглосуточно.

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Пожарные службы рекомендуют отсоединять зарядные устройства от розетки, когда они не используются. Особую опасность представляют поддельные и некачественные зарядки: в них могут использоваться компоненты, не отвечающие требованиям безопасности.

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Самые опасные — поврежденные и дешевые зарядки

Особое внимание следует обратить на состояние самого устройства. Если корпус треснул, кабель перетерт, штекер качается, зарядка сильно нагревается, появился запах пластика или слышно потрескивание, использовать его нельзя.

Эксперты советуют обращать внимание на следы подгорания, необычный треск или жужжание, а также чрезмерный нагрев зарядного устройства или розетки. Такие признаки могут свидетельствовать о неисправности.

Не стоит покупать зарядки неизвестного происхождения только по низкой цене. Пожарные службы предупреждают, что поддельные зарядные устройства могут не отвечать требованиям электробезопасности и создавать риск поражения током или возгорания.

Почему особенно опасно оставлять зарядку на ночь

Ночью человек не контролирует состояние электроприборов. Если зарядный блок или устройство перегревается, проблему можно заметить слишком поздно.

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Еще больший риск возникает, когда телефон заряжается на кровати, диване или под одеялом. Мягкие материалы препятствуют отводу тепла, поэтому рекомендуется заряжать телефоны и другие устройства на твердой, ровной поверхности, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Показательный случай произошел в Великобритании в феврале 2026 года: пожарные гасили возгорание в спальне, возникшее при зарядке мобильного телефона на кровати. После этого спасатели еще раз напомнили не оставлять устройства заряжаться без присмотра и не класть их на теплые поверхности.

Как правильно использовать зарядное устройство

Правило простое: после завершения зарядки отсоедините телефон от кабеля, а зарядный блок от розетки.

Также стоит:

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использовать оригинальную зарядку или качественную совместимую модель от проверенного производителя;

не пользоваться поврежденными кабелями и блоками;

не накрывать телефон или зарядное устройство во время работы;

не заряжать технику на кровати, диване или под подушкой;

не оставлять устройства заряжаться на ночь или в длительное отсутствие;

регулярно проверять зарядку и розетку на следы перегрева, подгорания или повреждения.

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