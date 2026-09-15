Трамп предложил Украине и России «энергетическое перемирие»: у Путина удивили ответом

Спикер Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле назвали «хорошей инициативой» предложение президента США Дональда Трампа по поводу «энергетического перемирия» между Россией и Украиной. В то же время у Путина намекнули, что не согласятся на нее, обвиняя Киев в якобы неготовности выполнять условия договора.

Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.

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По его словам, Москва положительно оценивает идею Трампа. В то же время в Кремле утверждают, что именно Украина якобы не сможет соблюдать соответствующие требования.

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Песков также заявил, что для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но, по его словам, Киев якобы не склонен гарантировать такую безопасность.

«Для насыщения мирового рынка нефтепродуктами нужно безопасное торговое мореходство, но Киев не склонен гарантировать такую безопасность», — заявил представитель Кремля.

«Энергетическое перемирие» между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, накануне Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие. По его словам, две страны согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

Впоследствии Зеленский ответил, что Украина действительно готова не бить по России, но при условии, что Москва прекратит атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и транспортировку продовольствия.

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