Сколько на самом деле можно хранить заваренный кофе: когда он теряет вкус и портится

Сколько хранится заваренный кофе / © pexels.com

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На самом деле свежесть напитка зависит от нескольких факторов: температуры хранения, наличия молока или сливок и даже посуды, в которой оставили кофе. В Southern Living рассказали, когда она начинает терять вкус, как правильно хранить остатки и стоит ли разогревать вчерашний кофе.

Сколько хранится заваренный кофе

Лучше пить кофе сразу после приготовления. Наиболее насыщенными ее вкус и аромат остаются примерно в течение первых 30-60 минут. Затем напиток постепенно изменяется под влиянием кислорода, света и температуры.

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Это не значит, что через час кофе обязательно нужно выливать. Речь идет прежде всего об ухудшении ее вкусовых качеств: аромат становится менее выразительным, а во вкусе могут появиться неприятные горькие или кисловатые нотки.

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Черный заваренный кофе, стоящий при комнатной температуре, желательно выпить в течение 12 часов. Однако с кофе, к которому добавили молоко, сливки или другие молочные продукты, ситуация совсем другая. Такой напиток не следует оставлять без холодильника дольше двух часов.

Сколько хранится кофе в холодильнике

Если остался черный кофе, его можно перелить в герметичную емкость и поставить в холодильник. Это особенно удобно, если на следующий день вы планируете приготовить холодный кофейный напиток.

Кофе с молоком, сливками или растительными заменителями молока также следует хранить в холодильнике. Если напиток при комнатной температуре не более двух часов, в холодильнике его можно хранить до трех дней.

В то же время не следует путать срок хранения с сохранением идеального вкуса. Даже в холодильнике аромат кофе постепенно слабеет, поэтому чем раньше вы его выпьете, тем лучше.

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Как правильно хранить заваренный кофе

Если вы хотите оставить кофе на потом, важное значение имеет посуда. Для холодильника лучше всего подойдет герметичная стеклянная или пластиковая емкость. Плотно закрытая тара помогает оградить напиток от посторонних запахов и контакта с воздухом.

Если же нужно просто сохранить кофе горячим в течение нескольких часов, лучше перелить его в термос, термочашку или термокарафу.

А вот надолго оставлять кофе в кофеварке на подогреве — не лучшая идея. Постоянный нагрев постепенно меняет его вкус: напиток становится все хуже и может приобрести неприятный «пережженный» привкус.

Остатки кофе также можно заморозить в формочках для льда. Кофейные кубики пригодятся для холодного кофе, смузи или десертов. Однако после замораживания вкус напитка меняется, поэтому размораживать такой кофе ради обычной чашки не стоит.

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Как понять, что кофе уже не свежий

Один из самых простых способов — оценить ее запах и внешний вид. Свежий кофе имеет отчетливый характерный аромат. Если он почти исчез, а напиток пахнет затхлым или необычным, лучше приготовить новую порцию.

О потере свежести также могут свидетельствовать резкий горький или кислый вкус и помутнение напитка.

Особо внимательными нужно быть с кофе с молоком или сливками. Если молочная составляющая расслоилась, свернулась, возник неприятный запах или другие признаки порчи, напиток следует выбросить. Кофе с признаками плесени также нельзя употреблять.

Даже при правильном хранении заваренный кофе редко остается вкусным после трех-четырех дней в холодильнике.

Можно ли повторно подогревать кофе

Да, охлажденный кофе можно подогреть. Проще всего сделать это в микроволновке: нагревать напиток лучше короткими интервалами, время от времени перемешивая.

Другой вариант — перелить кофе в небольшую кастрюлю и медленно нагреть на слабом или среднем огне. Не нужно доводить ее до кипения, поскольку чрезмерный нагрев может усилить горечь.

Впрочем, даже правильно разогретый кофе по вкусу и аромату будет уступать свежезаваренный. Если вы часто не успеваете выпить напиток горячим, более практичным решением будет термочашка.

Так сколько можно хранить готовый кофе

Если для вас главное — вкус и аромат, кофе лучше выпить в течение часа после заваривания. Черный кофе может постоять дольше, но будет постепенно терять свои вкусовые свойства.

С напитками, к которым добавлены молоко или сливки, нужно быть более осторожными: при комнатной температуре их не следует оставлять более чем на два часа.

А если кофе осталось много, не обязательно его выливать. Перелейте напиток в герметичную емкость и поставьте в холодильник или заморозьте в форме кубиков — их можно использовать для холодных напитков, десертов или выпечки.

FAQ

Можно ли пить вчерашний кофе?

Черный кофе, который после приготовления правильно хранили в холодильнике в закрытой емкости, можно выпить на следующий день, хотя его вкус и аромат уже не будут такими насыщенными. Если кофе с молоком или сливками простоял при комнатной температуре более двух часов, употреблять его не стоит.

Сколько хранится заваренный кофе в холодильнике?

Заваренный кофе лучше употребить как можно скорее, ведь со временем он теряет аромат и вкус. Кофе с молоком, сливками или немолочным кремером при своевременном охлаждении можно хранить в холодильнике до трех дней. Если изменился запах, вид или консистенция напитка, его лучше выкинуть.

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