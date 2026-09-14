Зачем люди сыпят муку прямо на землю: ответ эксперта вас удивит

Можно сыпать муку на огород / © ТСН

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Им слегка присыпают землю на грядках, надеясь улучшить состояние почвы, а иногда даже избавиться от вредителей. На первый взгляд такой совет может показаться странным, однако определенный смысл у него есть.

В The Spruce рассказали, зачем сыпать муку на огород, какую пользу она может принести почве и почему перебирать с такой «подкормкой» точно не стоит.

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Зачем сыпать муку на огород

Одно из самых интересных применений муки — не непосредственная подкормка растений, а поддержка живущих в почве микроорганизмов.

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Мука содержит углеводы, которые могут стать источником энергии для почвенных микроорганизмов. В свою очередь, они участвуют в разложении компоста и другой органики.

Ландшафтная эксперт Кейт Шнайдер объясняет, что тонкий слой муки можно рассматривать как своеобразную питательную добавку для полезных микроорганизмов в земле.

В то же время результат зависит от того, какую именно муку использовать. Чаще всего для почвы применяют три вида — пшеничное, рисовое и кукурузное.

Какую муку лучше использовать для почвы

Пшеничная мука разлагается достаточно быстро, поэтому микроорганизмы быстрее получают доступный источник энергии. Эксперт сравнивает его действие со своеобразным «предтренировочным напитком» для почвенной микрофлоры.

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Рисовая мука действует медленнее. Оно может обеспечивать микроорганизмы пищей в течение более длительного времени. Такой вариант особенно интересен для овощных грядок, участков для выращивания рассады и истощенной почвы.

Кукурузная мука разлагается еще медленнее, поэтому может быть долговременным источником пищи для почвенных микроорганизмов.

Поэтому разница заключается прежде всего в скорости разложения: если пшеничная мука дает относительно быстрый эффект, рисовая и кукурузная работа постепенно.

Помогает ли мука от вредителей

Еще один популярный совет — использовать муку против тли и паутинного клеща. Считается, что мелкие частицы муки могут прилипать к телу насекомых и усложнять их передвижение и питание.

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Иногда муку советуют смешивать с водой и мылом и использовать полученную смесь в качестве спрей.

Однако полагаться на этот способ как эффективное средство борьбы с вредителями не стоит. По словам Кейт Шнайдер, хотя некоторые огородники сообщают о положительном результате, она не считает муку лучшим средством против насекомых.

Поэтому гораздо логичнее рассматривать его прежде всего как добавку для почвы, а не как замену проверенным методам борьбы с вредителями.

Как правильно сыпать муку на огород

В этом случае правило «чем больше, тем лучше» не работает. Избыток муки способен создать больше проблем, чем пользы.

Не стоит высыпать его кучами или закапывать глубоко в землю. Полезным аэробным микроорганизмам необходим кислород, а толстый слой муки может ухудшать доступ воздуха и замедлять процесс разложения.

Кроме того, большое количество продукта может привлечь нежелательных насекомых и других вредителей.

В то же время экспертка советует лишь слегка припылять поверхность грунта тонким и равномерным слоем, после чего хорошо поливать землю. Делать это можно раз в несколько недель, не допуская образования комков и толстого слоя.

Что еще из кухни можно использовать на огороде

Мука — далеко не единственный продукт, которому огородники находят необычное применение.

Например, свежий чеснок используют как натуральное средство для отпугивания муравьев. Еще одно известное домашнее средство — пищевая сода в сочетании с сахарной пудрой, которую применяют против муравьев и тараканов.

Запах и дым от тления кофейной гущи иногда используют для отпугивания летающих насекомых.

Из воды и жидкого кастильского мыла без ароматизаторов и посторонних добавок можно приготовить мыльный раствор против некоторых вредителей. Обычное средство для мытья посуды лучше не использовать.

FAQ

Можно ли сыпать муку на огород?

Да, небольшое количество муки можно равномерно рассыпать по поверхности грунта. Оно содержит углеводы, которые могут являться источником энергии для почвенных микроорганизмов. Муку следует наносить очень тонким слоем, не оставляя груд и комков, а после этого полить землю.

Можно ли использовать муку в качестве удобрения для растений?

Муку лучше считать не полноценным удобрением, а дополнительным источником питания для почвенных микроорганизмов. Оно не заменяет сбалансированную подкормку растений, поскольку не обеспечивает их всем комплексом необходимых питательных веществ. Для почвы можно использовать небольшое количество пшеничной, рисовой или кукурузной муки.

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