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- Шоу-бизнес
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В ярком кардигане и с тигровой сумочкой: Эшли Грэм в повседневном луке появилась на теннисном турнире
38-летняя модель plus-size, которая в последнее время сильно похудела, предстала на теннисном матче в удобном наряде с яркими и анималистическими акцентами.
Эшли Грэм посетила Открытый чемпионат США по теннису, который прошел в Нью-Йорке. Для этого мероприятия она выбрала повседневный образ в стиле casual.
На модели был ярко-красный укороченный кардиган Polo Ralph Lauren с короткими рукавами и белыми пуговицами. Несколько верхних пуговиц Эшли оставила расстегнутыми, придав образу пикантности. Верх она сочетала с бежевыми брюками с завышенной талией и очень широкими штанинами с отворотами.
Талию Грэм подчеркнула черным ремнем с золотистыми деталями. Завершили аутфит босоножки с тигровым принтом и небольшая сумка с таким же анималистическим узором.
Модель собрала волосы в хвост, оставив с одной стороны у лица волнистую прядь. Она нанесла легкий макияж с розовыми румянами и глянцевым блеском на губах, а из украшений выбрала серьги-кольца, кольца, браслет и часы.
Напомним, Эшли Грэм в клетчатом платье с открытыми плечами подчеркнула похудевшую фигуру.