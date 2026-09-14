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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В ярком кардигане и с тигровой сумочкой: Эшли Грэм в повседневном луке появилась на теннисном турнире

38-летняя модель plus-size, которая в последнее время сильно похудела, предстала на теннисном матче в удобном наряде с яркими и анималистическими акцентами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм посетила Открытый чемпионат США по теннису, который прошел в Нью-Йорке. Для этого мероприятия она выбрала повседневный образ в стиле casual.

На модели был ярко-красный укороченный кардиган Polo Ralph Lauren с короткими рукавами и белыми пуговицами. Несколько верхних пуговиц Эшли оставила расстегнутыми, придав образу пикантности. Верх она сочетала с бежевыми брюками с завышенной талией и очень широкими штанинами с отворотами.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Талию Грэм подчеркнула черным ремнем с золотистыми деталями. Завершили аутфит босоножки с тигровым принтом и небольшая сумка с таким же анималистическим узором.

Модель собрала волосы в хвост, оставив с одной стороны у лица волнистую прядь. Она нанесла легкий макияж с розовыми румянами и глянцевым блеском на губах, а из украшений выбрала серьги-кольца, кольца, браслет и часы.

Напомним, Эшли Грэм в клетчатом платье с открытыми плечами подчеркнула похудевшую фигуру.

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