В ярком кардигане и с тигровой сумочкой: Эшли Грэм в повседневном луке появилась на теннисном турнире

Эшли Грэм / © Getty Images

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Эшли Грэм посетила Открытый чемпионат США по теннису, который прошел в Нью-Йорке. Для этого мероприятия она выбрала повседневный образ в стиле casual.

На модели был ярко-красный укороченный кардиган Polo Ralph Lauren с короткими рукавами и белыми пуговицами. Несколько верхних пуговиц Эшли оставила расстегнутыми, придав образу пикантности. Верх она сочетала с бежевыми брюками с завышенной талией и очень широкими штанинами с отворотами.

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Эшли Грэм / © Getty Images

Талию Грэм подчеркнула черным ремнем с золотистыми деталями. Завершили аутфит босоножки с тигровым принтом и небольшая сумка с таким же анималистическим узором.

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Модель собрала волосы в хвост, оставив с одной стороны у лица волнистую прядь. Она нанесла легкий макияж с розовыми румянами и глянцевым блеском на губах, а из украшений выбрала серьги-кольца, кольца, браслет и часы.

Напомним, Эшли Грэм в клетчатом платье с открытыми плечами подчеркнула похудевшую фигуру.

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