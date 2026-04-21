В топе с кружевом и брюках в полоску: Эшли Грэм продемонстрировала похудевшую фигуру на премьере фильма

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм в стильном луке побывала на премьере фильма "Дьявол носит Прада 2" в Нью-Йорке. Модель появилась в ленте в эпизодической роли, где она играет саму себя на красной дорожке.

Звезда была одета во все черное от бренда Miss Claire Sullivan. На ней был интересный топ с открытыми плечами, кружевом в зоне декольте, фатиновыми рюшами внизу и двумя длинными полосками. Верх Грэм скомбинировала с широкими брюками в полоску и с карманами и с туфлями-лодочками. В этом образе она похвасталась похудевшей фигурой.

Эшли распустила волосы, закинув их назад, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Эшли Грэм пришла на послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair Oscar в вечернем черном платье макси с асимметричным верхом и высоким разрезом до бедра.