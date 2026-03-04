Модель plus-size Эшли Грэм позировала без штанов на улицах Нью-Йорка

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Реклама

38-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм стала главной звездой новой промокампании Stuart Weitzman. Локацией для съемок были выбраны улочки Нью-Йорка. В своем Instagram звезда показала, как проходила фотосессия.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли позировала в черном кардигане и трусах, сидя в мягком кресле с книгой в руках. Ее волосы былти распущены, а на лице был минимальный макияж.

Шел дождь, поэтому ассистент держал над моделью зонт. Также Грэм пришлось позировать прямо на брусчатке, лежа на пледе.

Реклама

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

«Стилисты вытирают капли дождя с моих туфель. Помощники режиссера жонглируют зонтами и временем съемок. Обогреватели находятся за кадром, чтобы я не замерзла. Съемки в Нью-Йорке под дождем для коллекции весна-лето 2026 могут выглядеть легкими на финальных снимках, однако это никогда не так. Съемки не происходят сами по себе. Они создаются. И дело не только в фотографиях.

Быть женщиной с пышными формами в роскошных пространствах все еще сложно. Мода быстро меняется. Тела, подобные моему, могут быть восхвалены в один момент, а в следующий — отброшены в сторону. Поэтому быть здесь — видимой, стильной, без извинений — важно», — написала Эшли под фото.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Ранее, напомним, Эшли Грэм надела смелое платье с высоким разрезом на вечеринку в Милане.