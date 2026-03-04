ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
380
Время на прочтение
1 мин

Модель plus-size Эшли Грэм позировала без штанов на улицах Нью-Йорка

Звезда приняла участие в оригинальной съемке для известного бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

38-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм стала главной звездой новой промокампании Stuart Weitzman. Локацией для съемок были выбраны улочки Нью-Йорка. В своем Instagram звезда показала, как проходила фотосессия.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли позировала в черном кардигане и трусах, сидя в мягком кресле с книгой в руках. Ее волосы былти распущены, а на лице был минимальный макияж.

Шел дождь, поэтому ассистент держал над моделью зонт. Также Грэм пришлось позировать прямо на брусчатке, лежа на пледе.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

«Стилисты вытирают капли дождя с моих туфель. Помощники режиссера жонглируют зонтами и временем съемок. Обогреватели находятся за кадром, чтобы я не замерзла. Съемки в Нью-Йорке под дождем для коллекции весна-лето 2026 могут выглядеть легкими на финальных снимках, однако это никогда не так. Съемки не происходят сами по себе. Они создаются. И дело не только в фотографиях.

Быть женщиной с пышными формами в роскошных пространствах все еще сложно. Мода быстро меняется. Тела, подобные моему, могут быть восхвалены в один момент, а в следующий — отброшены в сторону. Поэтому быть здесь — видимой, стильной, без извинений — важно», — написала Эшли под фото.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Ранее, напомним, Эшли Грэм надела смелое платье с высоким разрезом на вечеринку в Милане.

Красивые образы модели Эшли Грэм (24 фото)

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм в Каннах / © Getty Images

Эшли Грэм в Каннах / © Getty Images

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / © Associated Press

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
380
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie