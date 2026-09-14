Джулия Робертс поразила всех своим элегантным маскулинным образом на открытии Moncler в Нью-Йорке

Джулия Робертс / © Getty Images

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Джулия Робертс нечасто появляется на публике, но не смогла пропустить открытие флагманского магазина Moncler на Пятой авеню в Нью-Йорке. Кинозвезда выбрала для своего появления изысканный маскулинный образ, который разбавила гламурными акцентами.

Для этого выхода стилистка актрисы Элизабет Стюарт подобрала белую рубашку и широкие черные брюки-шаровары. Также Джулия накинула на плечи укороченный стильный пуховик с большой декоративной пуговицей.

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Джулия Робертс / © Getty Images

Шик этому образу придавали аксессуары: кольца, туфли на каблуках, сумка, которую актриса держала в руках, а также большой галстук-бабочка на шее. Прическу ей делал звездный стилист по волосам Серж Нормант. Он создал ей пышную прическу, а как это происходило, показал в Instagram.

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Сама актриса также поделилась фотографией с мероприятия.

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